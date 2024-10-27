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社會 社會焦點 保障人權

連每月8000都不給身障父告兒女　歹命母揭殘暴面目打臉

一名身障男子經濟困頓提告要求子女履行扶養義務，苦命前妻在法庭上述說遭對方家暴、羞辱的血淚婚姻。（示意圖，photoAC）

▲一名身障男子經濟困頓提告要求子女履行扶養義務，苦命前妻在法庭上述說遭對方家暴、羞辱的血淚婚姻。（示意圖／鏡週刊報導）

圖、文／鏡週刊

輕度身障的男子阿德（化名）每月僅能依靠有限的身障補助及老年年金維生，生活困頓，難以負擔基本開銷與醫療費用，他只好訴諸法律途徑，請求兩名子女履行扶養義務，希望每月支付8,000元。

身障男阿德表示，自己目前每月收入只有5,420元的身障補助和6,000多元的老年年金，遠不足以應付日常開銷和突發的醫療費用，經濟狀況捉襟見肘，因此，他向兩名子女提起訴訟，要求每月各支付4,000元作為扶養費，直至他去世為止。阿德堅稱自己並非有意怠於履行扶養義務，2009年離婚後，因孩子被前妻帶走失去聯繫，才無法照料，主張離婚前仍有扶養小孩的事實。

法官審酌阿德2021年至2023年所得微薄，僅有數萬元，名下雖有土地及車輛，但總價值不高，只有27萬3,581元，且其居住的房屋為違章建築，生活條件極其困頓，認定其已無力自力生活。

阿德的兩名子女則掀出父親家暴歷史，表明當年父親曾對母子三人都曾暴力相向，離婚後更是斷絕來往，並無扶養小孩，另外表明他們其中1人才剛服刑出監，名下財產僅汽車1輛，且有低收入戶證明，並須扶養3名未成年子女，沒有多餘力可扶養父親，請求駁回父親之聲請。

阿德的前妻也出面指控，阿德婚前婚後對待她態度惡劣，不僅將婚姻視為經濟交易，「娶老婆是來賺錢，不是來享受的」，讓懷孕的她做粗工而導致流產，在懷孕前，她有穩定工作，經濟獨立。阿德當時寄住女方娘家，卻未分擔任何生活開銷。生產後，阿德工作不穩定，偶爾返家給她的生活費一週只有1,000元，還必須承受他言語羞辱。

另外，前妻也表示阿德曾對她施暴，使用碗割傷、甚至用鋸子威脅同時還外遇。離婚後雖偶爾來探視，但因阿德吃素，他們還得藏起食物。有次小孩吃雞腿，阿德竟將雞腿丟出去並大聲怒罵。此外離婚後，阿德只在第1個月給過扶養費，之後便拒絕支付，甚至叫她去向外遇女子索取，並經常對孩子說他是「外遇對象的孩子」，更曾拿刀威脅要砍孩子。

法官審酌阿德自子女小時候就鮮少探視、提供扶養費，離婚後更幾乎完全不負擔扶養責任。他的行為不僅造成子女經濟上的困難，更對子女的心理造成極大的負擔，因此判決子女免除對他的扶養義務。

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