　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

BMW保齡球式撞爛12汽機車！駕駛狂奔落跑躲1天遭逮　身分是毒品通緝

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄鳳山區22日深夜10時許發生一起離譜案件！一輛白色轎車開在中利街時，不明原因向左偏移，擦撞路邊共12輛汽機車，駕駛隨即棄車逃逸。警方獲報到場調查，發現該轎車為失竊車輛，且車上搜出槍彈及毒品等，警方立即展開追緝，並於24日在三民區逮捕到黃姓毒品通緝犯，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例移送法辦。

▲▼ 高雄男子偷BMW，卻失控連撞路邊12汽機車，躲了1天1夜遭到警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼黃男開BMW連撞路邊12汽機車，車主全傻了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 高雄男子偷BMW，卻失控連撞路邊12汽機車，躲了1天1夜遭到警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在22日晚間10時許，一輛轎車不明原因失控擦撞停放在路邊的汽機車，現場共3輛轎車、8輛機車，以及一輛電動自行車遭到撞毀，而駕駛肇事後隨即下車一路狂奔逃逸，而全程經過也被民宅監視器拍下。

警方獲報到場後，發現該轎車為失竊車輛，車主表示是遭到35歲黃姓男子竊取，而經比對監視器後，確認為黃男涉案，且黃男孩因涉及毒品案件8月間已遭到通緝，警方隨即成立專案小組調查，最終於24日循線在三民區自立一路一帶將黃男逮捕到案。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例，移送高雄地檢署偵辦。

▲▼ 高雄男子偷BMW，卻失控連撞路邊12汽機車，躲了1天1夜遭到警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼警方在車內起獲毒品及槍彈。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 高雄男子偷BMW，卻失控連撞路邊12汽機車，躲了1天1夜遭到警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼ 高雄男子偷BMW，卻失控連撞路邊12汽機車，躲了1天1夜遭到警方逮捕 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方24日於三民區將黃男逮捕到案。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／德黑蘭爆炸！　伊朗宣布關閉領空
張忠謀：最嚴峻挑戰在眼前　台積電真正成為兵家必爭之地
快訊／台積電運動會送「小禮物」！　員工每人發2萬
美公告3項對台軍售「總值638億」　1系統經烏俄實戰驗證
93歲張忠謀走進台積電運動會！　員工狂喊：爺爺我愛你
大谷翔平術後首度傳球80公尺！　全場球迷歡呼
大馬士革發生爆炸！　防空系統遭敵對目標攻擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

金孫出生1年「嬤還沒見過」原來出生就夭折　父沒錢下葬埋後山

BMW保齡球式撞爛12汽機車！駕駛狂奔落跑躲1天遭逮　身分是毒品通緝

衛生棉詭異掉家中！調監視器驚見「夫帶小三回來」　妻提離婚獲准

21歲男酒駕超囂張！掛假牌上路還違規　慘吞5張紅單挨罰1萬5

行人突衝出撞倒機車　騎士爆鼻血還挨罰7200元傻眼

商演歌手「小翁立友」赴泰失聯　最後定位在詐騙園區疑遭拘禁

澳洲5寶媽運「4000萬毒品」來台被逮　下場出爐

爆東區高檔酒店兼差「食藥署女神」回應了　同事猜測手頭緊

台中西屯再傳命案！　26歲男住宅大樓前車內詭異死亡

台鹽綠能光電弊案　南院改裁蔡清旭、蔡月娥姊弟500萬、900萬交保

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

乘客倒後座昏睡叫不醒！　運將狂喊15分鐘無奈苦笑

科博館20年資深員工館內「4樓墜落B1亡」　遊客員工目擊驚叫

劉德華吉隆坡開唱...李心潔到場力挺　笑喊「加入歌迷會」:讓我賺點錢！XD

籃籃2000萬新家辦入厝趴　胡瓜穿可愛睡衣幫鋪床XD

京華城案「唯一停押被告」！吳順民500萬交保　手續辦理中

金孫出生1年「嬤還沒見過」原來出生就夭折　父沒錢下葬埋後山

BMW保齡球式撞爛12汽機車！駕駛狂奔落跑躲1天遭逮　身分是毒品通緝

衛生棉詭異掉家中！調監視器驚見「夫帶小三回來」　妻提離婚獲准

21歲男酒駕超囂張！掛假牌上路還違規　慘吞5張紅單挨罰1萬5

行人突衝出撞倒機車　騎士爆鼻血還挨罰7200元傻眼

商演歌手「小翁立友」赴泰失聯　最後定位在詐騙園區疑遭拘禁

澳洲5寶媽運「4000萬毒品」來台被逮　下場出爐

爆東區高檔酒店兼差「食藥署女神」回應了　同事猜測手頭緊

台中西屯再傳命案！　26歲男住宅大樓前車內詭異死亡

台鹽綠能光電弊案　南院改裁蔡清旭、蔡月娥姊弟500萬、900萬交保

婆婆超多房收租「兒孫卻租屋」　媳怒：不送一間！真相炸鍋

蘋果投資未到位！　印尼不讓iPhone 16在當地銷售

德黑蘭爆炸！伊朗宣布關閉領空　以軍：嚴肅選擇「具威脅性目標」

獎金最高100萬？日貨代購粉專喊「幫捉橘子」大票嗨：補旅費

張忠謀：最嚴峻挑戰在眼前　台積電真正成為兵家必爭之地

英核子潛艦出海6個月　超時值勤還缺糧！船員靠小熊軟糖「止餓」

金孫出生1年「嬤還沒見過」原來出生就夭折　父沒錢下葬埋後山

BMW保齡球式撞爛12汽機車！駕駛狂奔落跑躲1天遭逮　身分是毒品通緝

天母萬聖趴「最辣恰吉」中空現身！解放激短裙 轉身被認出是女明星

中信兄弟封王優惠！屋馬3品牌連推4天　穿球衣送炸雞、季票打9折

COCOBURI香水椰子脆皮酥捲 3種口味共帶回18袋

社會熱門新聞

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

商演歌手赴泰失聯　疑遭詐團拘禁

男因高麗菜被擄54天虐死　主嫌僅26歲

爆東區高檔酒店兼差　「食藥署女神」回應了

科博館墜亡員工是「博士副研究員」

澳洲5寶媽運「4000萬毒品」來台被逮　下場出爐

台鐵新烏日站驚傳「高中生落軌」

北捷尿尿哥慘了！電扶梯「拆解清消」畫面曝

左營海軍基地1哨兵身亡　軍方阻止媒體拍攝

台中西屯26歲男住宅大樓前車內詭異亡

科博館資深員工館內4樓墜B1亡　遊客目擊驚叫

左轉車道直行不一定會開罰　警曝「車道線」是關鍵

即／拍閨蜜屁股色喊：撞起來才爽　孫生被起訴

台鹽綠能弊案蔡姓姊弟500萬、900萬交保

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

左營海軍基地傳槍響！哨兵中彈亡　

家寧新頻道「首支片超詭異」嚇壞網

上海女網紅赴瑞士安樂死！頭像換成黑白

老闆招待員旅！30人「被當豬仔」賣到緬甸

潭美颱風周日「大折返」！東北季風襲台下周二最冷　雨區一次看

雙颱侵台機率曝光！　專家：康芮強度中度以上

「小護士軟膏」不是拿來擦傷口！醫揭正確用途

細肩帶女求外送員借錢吃飯！全場歪樓

名醫出軌「美女營養師」　元配母親打臉

「要周杰倫門票」已讀不回惹怒小鐘　海產道歉

《黑白大廚》人氣主廚爆神隱失聯！

商演歌手赴泰失聯　疑遭詐團拘禁

快訊／大谷翔平50轟球買主找到了！

直覺選一個杯子！測試你脾氣如何

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」

更多

最夯影音

更多

陸司機路見童噎住即刻救援　急停衝車陣實施哈姆立克法

扮獵人「小滴」去買卡包　遇收集成套狂粉贈她卡片

FTISLAND崔敏煥遭前妻爆料「酒店叫小姐」　經紀公司FNC出面：電視圈活動中斷！

「爆乳黃牛人妻」20萬交保！身穿粉色迷你裙　凌晨走出北檢

4yo撕裂唱周杰倫《擱淺》　路上騎士看傻...還有人拍手

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面