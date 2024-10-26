BMW保齡球式撞爛12汽機車！駕駛狂奔落跑躲1天遭逮　身分是毒品通緝

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄鳳山區22日深夜10時許發生一起離譜案件！一輛白色轎車開在中利街時，不明原因向左偏移，擦撞路邊共12輛汽機車，駕駛隨即棄車逃逸。警方獲報到場調查，發現該轎車為失竊車輛，且車上搜出槍彈及毒品等，警方立即展開追緝，並於24日在三民區逮捕到黃姓毒品通緝犯，全案訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例移送法辦。

▲▼黃男開BMW連撞路邊12汽機車，車主全傻了。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在22日晚間10時許，一輛轎車不明原因失控擦撞停放在路邊的汽機車，現場共3輛轎車、8輛機車，以及一輛電動自行車遭到撞毀，而駕駛肇事後隨即下車一路狂奔逃逸，而全程經過也被民宅監視器拍下。

警方獲報到場後，發現該轎車為失竊車輛，車主表示是遭到35歲黃姓男子竊取，而經比對監視器後，確認為黃男涉案，且黃男孩因涉及毒品案件8月間已遭到通緝，警方隨即成立專案小組調查，最終於24日循線在三民區自立一路一帶將黃男逮捕到案。全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防治條例，移送高雄地檢署偵辦。

▲▼警方在車內起獲毒品及槍彈。（圖／記者吳奕靖翻攝）





▲警方24日於三民區將黃男逮捕到案。（圖／記者吳奕靖翻攝）