打破捐血者年齡上限！衛福部擬開放70歲以上捐血

▲捐血健康標準放寬。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

捐血條件有望放寬！國內《捐血者健康標準》已經將近20年未修，考量擴大捐血來源、因應高齡化社會並符合國際趨勢，衛福部昨預告修正草案，研擬調整捐血者年齡上限，放寬讓70歲以上長者也能捐血。包含超過65歲以上民眾想要捐血，應有二年內的捐血紀錄；而逾70歲的民眾，並應得醫師的同意。

衛福部食藥署副署長王德原表示，國內捐血者健康標準是在95年發布施行，至今沒有做相關調整，然而世界衛生組織（WHO）及各國陸續修正指引，為確保捐血者健康及血液製劑產品的品質安全，並穩定國內用血供需平衡，考量國內高齡化趨勢、擴大捐血來源等進行修正，以符合國際趨勢與國內實際的需求。

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王德原說明，修正重點包含放寬或調整捐血者年齡上限、體重及體溫規定，另增訂蟲媒、食媒、血液傳播相關傳染性疾病、牙科手術及服用抗凝血藥物之應暫緩捐血或不得捐血之情形；酌修捐血量並定明捐血間隔相關規定；捐血者血液檢驗項目新增核酸檢驗等。

在年齡部分，現行規範捐血者必須是「17歲以上，65歲以下，一般健康情況良好。」修正後打破上限，70歲以上仍可捐血，但超過65歲者，應有二年內捐血紀錄；超過70歲者，並應得醫師同意；在下限部分也有放寬，規定捐血應滿17歲，但如果是16歲以上未滿17歲者，只要經法定代理人同意，亦可以捐血。

此外，草案也重新規範體重限制，現行規範要求女性應45公斤以上，男性應50公斤以上，新制則取消性別區分規定，除捐分離術血小板、白血球或血漿者，應達50公斤外，其他捐血者，應達45公斤。

食藥署指出，草案將預告60天，收集各界意見，若外界沒有太大異議，預告期滿之後就會儘速啟動公告上路。