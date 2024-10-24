台積電竹南颳強風　騎士「被吹去撞分隔島」！他撐住機車不敢動

▲騎士被風吹倒。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

潭美颱風外圍環流和東北季風共伴效應，強勁東北季風影響全台，新竹以北的沿海及空曠地區出現9至11級的強陣風，網路瘋傳一段影片，一名騎士在台積電竹南廠附近被強風吹到飄移，撞上對向的分隔島，整個人翻了一大圈倒下，網友見狀後驚呼「真的會這樣，這風不能騎車」。

有網友在Threads貼出影片，「這風…真的請開車或坐計程車，台積電竹南」。影片中，機車騎士駛至路口時，被強風吹到無法直線前進，撞上對向的分隔島，整個人滾了一圈倒地，而另一名騎士打了左轉燈，但因為強風遲遲不敢催油門前進，只能停在原地，還有點站不穩，東倒西歪。

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影片曝光，網友驚恐直呼「新竹日常風力」、「風都那麼大了還不停下來」、「好扯，風超大」、「被風過肩摔了」、「這應該要放假了吧」、「昨晚我也在這個路口被一顆高速滾動的安全帽攻擊了」、「這兩天從這經過，真的被吹到懷疑人生」、「還好我室友開車問我要不要搭」、「昨天的竹南一片混亂」。

此外，苗栗縣議員曾玟學昨（23）日也在臉書發文，一早就不斷收到災情回報，許多路樹跟招牌都被吹倒，「甚至我服務處的其中一面玻璃門，直接被整片吹爆」，請大家今天出門務必注意安全，若有看到任何倒塌或需要協助處理的部分，可私訊粉專告知，會協助通報。