德國披薩店「特殊口味」賣太好　警一查偷加料：難怪越吃越上癮

▲ 德國西部城市一間披薩店一款特殊口味的披薩賣太好，竟然遭到秘密舉報，警方調查後發現業者在披薩添加古柯鹼，難怪讓人越吃越上癮。（示意圖／Pixabay）

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食物加入什麼佐料才會讓人欲罷不能？德國西部城市杜塞道夫（Dusseldorf）一間披薩店有一款特殊口味披薩受到客人喜愛，銷量十分驚人，但當地警方卻接獲秘密舉報，披薩店用料不單純；調查後才發現業者在披薩加入古柯鹼，難怪令客人越吃越上癮。

綜合外媒報導，德國杜塞道夫警方透露，今年3月份緝毒組警察接獲秘密舉報，當地一間人氣披薩店商品受歡迎的原因不單純，警方著手開始調查披薩店。警方有次前往餐廳經理住處，按門鈴後遲遲沒人應門，站在窗外的警察卻剛好接到一袋東西，裡面竟是毒品藥物。

因為那袋毒品警方申請到搜索令，進入披薩店經理住處搜到1.6公斤古柯鹼和40公克大麻，還有26.8萬歐元（約新台幣928萬元）現金，這些證據讓警方立即將經理帶回拘留數日。在經歷獲釋後，披薩店繼續營業，發現業者居然把古柯鹼加到「40號特殊口味」的披薩裡，難怪讓客人越吃越上癮。

之後杜塞道夫警方進一步調查，出動150名警力，最後破獲販毒集團、逮捕12名嫌犯，挖出他們還透過網路販毒，甚至於門興格拉德巴赫（Mönchengladbach）和索林根（Solingen）兩處有「大麻農場」，大量種植。目前警方將持續追查，販毒集團如何透過披薩店販毒，與毒蟲們如何交易，且到底賺取多少不法金額。

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