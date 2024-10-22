翻帳單「見1服務」被扣款11年！費用太嚇人　醫師驚：根本沒在用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

ICU醫師陳志金昨日在看電信帳單時，猛然發現自己有訂閱音樂平台「KKBox」，不僅每個月要多繳149元，且已被持續扣款11年，這讓他震驚不已，直呼「我根本就沒有在用這項服務。」

陳志金昨日在粉專發文提到，「今天因為要辦理電信費用的自動扣繳變更，看到帳單時，才驚覺自己有訂閱KKBox，每個月扣149元。打去問客服，我是什麼時候開始訂的？她回答是2013年。天啊！我根本就沒有在用這項服務（至少很多年沒用），然後就一直被扣款扣了11年！」

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在一陣衝擊後，他的妻子直言，有些服務是辦續約時「贈送」的，可能會送好幾個月，但時間到了，如果沒有「主動停止」該項服務，它就會自動續約下去。

按照文中所述，他每個月因訂閱此項服務，多繳149元，等於11年費用累積高達1萬9668元。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

最後，陳志金無奈總結出3點，「1.這次學到的教訓是，自動扣繳的帳單，還是要每個月都看一下帳目。2.請問，贈送期限到之後，電信業者就自動續約，是合法的做法嗎？如果是這樣，那我可以一開始就不接受贈送嗎？3.如果合法，這個對消費者不太有利的法，可以修嗎？」

對此，東村誠醫師針對第2點表示，「如果確定沒有要用這項服務，可以一開始就叫他不要送，然後某些軟體、APP的訂閱服務，我也都會養成習慣，一訂閱完就先退訂不續訂，等到時候真的有需要再訂。」

而網友們也心有戚戚焉，洗版回應「強迫中獎的概念」、「我也有過這種經驗」、「我也好討厭自動續訂這樣的商業遊戲」、「所以免費看多久的優惠我都不敢點選」、「我都直接叫他們不要送，通通給我停掉，一個都不要留，這樣比較省事」、「這種方式真的讓人很討厭，就賭消費者會忘記，他們就賺到了」、「原來有很多人有經歷過，通常都是繳太多錢才會發現，所以我每月收簡訊帳單」。