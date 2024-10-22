外公「鑰匙藏很隱密」仍被15歲少年偷開奪3命　最糟下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

台北市內湖區15歲曾姓少年偷開外祖父的車，失控衝撞臭豆腐店，造成3死2傷；外祖父21日接受警詢，他表示不知道車鑰匙被外孫拿走。針對外祖父是否允許曾姓少年無照駕駛一事，仍有待相關單位調查釐清，但若認定成立，外祖父將被依法開罰6000元至2萬4000元罰鍰以及吊扣汽車牌照1個月。

▲外祖父（藍衣者）21日前往警局接受警詢。（圖／記者黃彥傑攝）

15歲曾姓少年17日趁著外祖父出國不在家時，拿走汽車鑰匙，無照駕駛休旅車想去找朋友，卻在途中失控撞進臭豆腐店，造成3人死亡、2人受傷，引發社會關注。

外祖父返台之後，於21日現身前往警局說明，經過大約1個小時的警詢，他表示，車鑰匙放在很隱密的地方，不知道鑰匙被外孫拿走，外孫沒有跟他說。

關於外祖父是否允許曾姓少年無照駕駛一事，將是檢警後續調查的重點之一，一切仍有待相關單位進一步釐清。但如果調查認定外祖父允許曾姓少年無照駕駛成立，他將被依道路交通管理處罰條例第21條第6項處以6000元至2萬4000元罰鍰，並吊扣汽車牌照1個月；若已經善盡查證駕駛人資格，或加以相當注意仍不免發生違規者，則不在此限。

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