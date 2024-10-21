男星認了「沒看過《獵人》」　送全套卡包168號：給真正熱愛的人

▲黃宏軒要把卡包送給真正喜愛《獵人》的粉絲。（圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

麥當勞找來日本經典動漫《HUNTER×HUNTER獵人》合作，推出一系列周邊，許多KOL收到全套卡包的公關品，其中有部分網紅因沒看過《獵人》，加上失言而被炎上。男星黃宏軒坦承，自己沒看過《獵人》，收到168號的卡包，打算辦抽獎活動送給喜愛獵人的粉絲。

黃宏軒在IG貼出限動，感謝麥當勞送他《獵人》全套卡包，影片中沒有說話，也沒有其他評語，只有錄下卡包的樣貌。他也在Threads發文，「因為沒有看過《獵人》，所以想送給真正喜歡這部動畫的朋友」，要從留言區抽出一位幸運粉絲，送出整組卡包。

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貼文發出短短2小時，已有超過7千名網友留言，留言數持續飆升，「拜託抽我，真的是我最喜歡的動漫！從小時候看台視播出，到現在網路上看，已經不知道幾刷了，希望可以中獎 」、「看來是台灣版的貪婪之島，看誰會被炸彈魔炸死 」、「一直都很喜歡獵人，是很珍惜很寶貝的作品」、「抽抽抽，夢想是成為全職獵人」、「編號一路發」。

▲黃宏軒要送出卡包。（圖／翻攝自黃宏軒IG）



「麥當勞 X HUNTER獵人」聯名預計從10月23日起至11月19日推出8款期間限定聯名包裝，用完為止；至11月12日前只要購買任一餐點加價89元還可獲得「《獵人》角色盲卡包」，每包內含4張隨機角色卡，一共有24款各式經典人物及1款極限量「隱藏版」，全台限量30萬包。

此外，10月30日起至11月19日期間凡購買麥當勞分享盒加點指定飲品買1送1或歡樂送購買分享餐，則可獲得「《獵人》BOOK牌」，全台限量19萬組，送完為止。