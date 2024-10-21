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水喝太少恐破財！　命理師提醒：水龍頭壞掉一定要修「否則損財運」

「水」在風水中是直接代表財富。（圖／Pixabay）

▲「水」在風水中是直接代表財富。（圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

「水」在風水中是直接代表財富的，每浪費一滴水，都直接會使財富跟著不見，若家中水的擺放位置不對，或使用水的方式不當，都可能影響到財運，大陸命理專家近日分享了對財運不利的用水習慣，譬如不用的魚缸要拿布蓋起來，不然會影響財運；水龍頭若壞了要及時更換，否則會破財；另外，工作時要記得喝水，因為身體長期缺水，財運恐變得低迷。

魚缸如果擺放得當能夠催財，反之則可能破財。（圖／Pixabay）

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▲魚缸如果擺放得當能夠催財，反之則可能破財。（圖／Pixabay）

五行之一的水是重要資源，但其實大多人在生活中不知不覺就會浪費水，像是洗澡、漱口時的空擋未把水關掉、喝水時裝了滿滿一杯卻只有喝一半就倒掉，這些都無形中的浪費，常被你我忽略。陸命理專家南翌近日分享了對財運不利的用水習慣，像是魚缸的擺放，壞掉水龍頭要修繕以及要記得喝水。

魚缸擺放要正確

譬如魚缸，如果擺放得當能夠催財，反之則可能破財，建議擺放前最好找專人指點，且不用的魚缸要拿布蓋起來，否則成為「虛水」影響財運或破財；南翌並強調，魚缸內一定不要只有水沒有魚，否則也會導致破財。

水代表財氣，如果身體長時間缺水，除了影響健康，財運也會變得低迷。（圖／Pixabay）

▲水代表財氣，如果身體長時間缺水，除了影響健康，財運也會變得低迷。（圖／Pixabay）

水龍頭壞了要修

除此之外，家中的水龍頭若壞了建議要及時更換，因為滴漏的水龍頭只會讓破財更嚴重，還有人為了省錢，會拿水桶裝漏出的水滴，但其實這樣做反而讓財運變差，建議把水龍頭擰緊較好。

記得喝水

另外，有些人不愛喝水，尤其在工作繁忙時，經常半天喝不完一杯水；南翌表示，水代表財氣，如果身體長時間缺水，除了影響健康，財運也會變得低迷，難以挽救。

CTWANT提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。

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