考試分發8月中放榜「入學太趕」　招聯會擬微調：最快115學年實施

▲身兼招聯會召集人的台大校長陳文章表示，115學年分發入學放榜時間擬往前微調。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近年分發入學大致都在8月中旬放榜，擔任招聯會召集人的台大校長陳文章今（19日）表示，放榜後過半個月就開學，對於學生來說太辛苦，未來會將放榜與考試時間往前微調，已經向教育部長鄭英耀反映過，部長表示可以微調，但還沒說調整到何時，明年的考試與放榜時間暫時不會更動，預估最快115學年會往前微調。

今年與去年的分發入學都在8月15日放榜，由於台大等不少大學實施一學期16周，9月初就開學，導致不少學生在放榜後半個月就要開學。台大今天舉行校務會議，身兼招聯會召集人的台大校長陳文章會後接受媒體聯訪時主動表示，未來將會微調考試與放榜時間。

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陳文章表示，現在分發入學都在8月中旬放榜，加上大學在8月底或9月初開學，等於學生要再半個月內找到房子並解決住宿問題，這對有些人來說比較困難，尤其是有的學生要從北部到南部就讀，或者從南部到北部就讀，學生會很辛苦。

陳文章進一步指出，由於明年的各項考招時程都已經訂立，所以明年分科測驗與分發入學的時間不會更動，但希望後年、115學的分科測驗與分發入學放榜的時程能夠往前微調，這部分已經跟教育部長鄭英耀討論過，部長表示可以微調，但還沒說往前調整到何時，預估最快115學年調整，但還要跟高中端討論。