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客運國道燒成火球！機警反應救43乘客　英勇司機還原事發經過

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

一輛2088國道客運昨(18日)傍晚行經國道1號北上2.8公里處時，不明原因起火燃燒，火勢一發不可收拾，所幸車上43名乘客及1名駕駛即時疏散，才未釀成傷亡。有目擊者透露，當時駕駛第一時間將車停靠路肩並疏散乘客，隨後不顧危險衝上前滅火，相當英勇，而駕駛事後也出面還原當時的驚悚過程。

▲▼ 國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

41歲的駕駛黃智泓受訪還原當下經過，他表示車開到一半的時候，車子動力突然出現異常，接著又聽見乘客說後方開始冒煙，他隨即將車停靠路肩，並立即打開車門疏散乘客，而後他又衝上前去拿滅火器想要滅火，無奈火勢一發不可收拾，整輛車瞬間陷入火海。

▲▼ 2088客運國道火燒車，駕駛出面還原經過 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲駕駛出面還原經過。（圖／記者郭世賢翻攝）

事件發生後，該客運所屬公司大都會客運立即從台北派車北上救援接駁乘客，並平安將乘客送達基隆市區。大都會客運表示，搭乘該班次的乘客，於現場留下乘客的姓名與聯絡方式。倘來不及登記的乘客，請撥打大都會客運聯絡電話0800-053-434、(02) 2466-1378，將由客運業者補償每位乘客2千元慰問金。

▲▼ 國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 國道1號北上2.8公里處八堵路段火燒車。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，大都會客運承諾，會詳細調查事故發生原因，做好矯正預防措施，並向搭乘該班次的乘客致上歉意。

▲▼ 2088客運國道火燒車，駕駛黃智泓(右)機警就全車，大都會客運總經理李建文(左)包紅包慰問。。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲2088客運國道火燒車，駕駛黃智泓(右)機警救全車，大都會客運總經理李建文(左)包紅包慰問。（圖／記者郭世賢翻攝）

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