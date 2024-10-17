1.6億賣地給高榮蓋大樓「竟埋超毒石棉」　惡地主脫產這下慘了

▲高雄榮總外觀。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄榮總在2015年以1億6000多萬元，向李姓地主購買一塊土地，準備興建健康照護大樓，不料動工開挖後卻發現土地裡填了許多石棉等有害事業廢棄物，清運費用恐破億，高榮於是向李姓地主要求減損價金和處理費1億多元。李姓地主為了躲債，竟把存在銀行裡4116萬元現金提領一空，還將名下3塊土地過戶給姪女及外甥等親戚，結果被法官依損害債權罪判徒刑1年、緩刑5年。

判決指出，高雄榮總2015年7月間，花了1億6365萬向李姓地主購買一塊土地，準備用來興建健康照護大樓，2019年初開始動工興建，但開挖土地時，卻發現地下埋有大量石棉等有害事業廢棄物，高榮只好緊急停工，也估算出清運處理費用恐高達億元，高榮於是寄存證信函給李姓地主，要求減少買賣價金及處理費，而李姓地主擔心被追債，竟開始脫產。

李姓地主先把銀行裡的4116萬元現金提領一空，並將名下3塊土地、房子過戶給姪女及外甥，高榮發現後提告，獲得法官的支持，裁定李姓地主的土地買賣無效。

而李姓地主涉及脫產逃債的部分，檢方偵辦時，李姓地主辯稱因為欠地下錢莊錢還有之前投資被騙，需要還錢，才會將錢都提領出來，但因為始終未能提出相關借款或投資證據，檢方不採信其辯詞，仍將地主起訴。

高雄地院審理時，李姓地主終於改口坦承犯行，並同意把雙方的合解金從2000萬元提高至4000萬元，法官認為他犯後終能坦承犯行，並多次嘗試與高榮調解，已有深切悔悟之意，因此依損害債權罪判徒刑1年、緩刑5年，並應於判決確定後1年內，支付高榮賠償金4000萬元，全案可上訴。