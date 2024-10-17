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北市天兵警通知書裝錯信封　性騷被告身分曝：拆了但沒仔細看

▲前北市議員楊實秋獨子楊澤祖，於8/24北院出庭竊盜案後，宣布參選2022北市議員 。（圖／記者羅志華攝）
▲北市士林分局偵查隊警員通知書裝錯信封氣壞被害人，被告竟是北市前議員楊實秋的兒子。(圖／資料照）

記者邱中岳／台北報導

北市士林分局偵查隊警員，在受理性騷擾、恐嚇案件，竟然把內文錯放信封袋，將被告到案的通知書放進被害人的信封，讓被害人打開信件後氣得在社群軟體上貼文，認為這樣被告就會得知被害人的個資，據調查，被告是前議員楊實秋的兒子楊澤祖，他在警方上門更換通知書時，當場拿出文件，並表示：「拆了，但還沒抽出來看內容。」

士林分局偵查隊鍾姓警員在日前配合地檢署調查，通知性騷擾、恐嚇案件被害人和被告，提供相關資料補充說明，卻將通知書放錯信封袋，導致被害人收到被告的相關資料，氣得被害人貼文，「這不就等於我的身分證字號、地址、生日等資料全部曝光給一個前科累累的瘋子嗎？？」

被害女子於8月間在社群軟體被北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖，以私訊方式搭訕，但是楊男的作法讓被害女子感到不舒服，怒告性騷擾以及恐嚇，地檢署在受理案件之後，因為要補齊相關資料，所以交由士林分局偵查隊受理，但是承辦的偵查隊鍾姓警員要寄發通知書，卻將要寄給被告的資料裝進被害女子的信封。

讓被害女子氣得在社群軟體上貼文，這樣相反的，被害女子的相關資料也讓被告同步收到，女子直接在網路社群發文表達不滿，被害女子還表示，警員請求先銷毀手邊的資料，然後他會再打電話跟對方詢問是否收到信件，請求對方銷毀，「你覺得對方會承認會銷毀嗎」，擔心個資可能被散播。

士林分局表示，經查本件確為承辦人於製發被告與被害人通知書時，不慎錯置，無故意洩漏他人個資的情事，承辦人於事發後也立即至雙方當事人文書送達處所取回補正，分局將設置臨時巡邏箱及提供被害人適度保護，目前除承辦員警予以行政處分外，並報請士林地方檢察署檢察官指揮偵辦，將依刑法過失洩密罪函送。

據悉，被告涉嫌在網路上以私訊方式，性騷擾、恐嚇等方式對被害女子造成恐懼，而該名被告是北市前議員楊實秋的兒子楊澤祖，警方在16日同步向雙方收回通知書並表達歉意，楊澤祖被告在警方上門，表示有收到通知書，已經將信封拆開，但是並沒有仔細看裡面內容，事後配合警方更換通知書。

據了解，楊澤祖曾多次躍上新聞版面，曾經到按摩室工作，離職後被負責人指控偷走價值150元的精油，另外曾經與未成年少女交往，且還上傳性愛影片遭起訴，最後賠償18萬元後才獲判緩刑。

另外，最具爭議的就是與大馬歌手丘沁偉的糾紛，導致2人有多起公司訴訟，丘沁偉更在幾乎快一年的時間，在各大網路討論區、論壇等處，發表侮辱楊澤祖的言論，包括「堂堂前議員之子究竟為何下海賣淫」、渣形畢露「噁爆！」、「神經病！」、「恐嚇性侵」、「賣淫為生」以及「偷拍、散布性愛影片」等不堪入目字眼。

丘沁偉因此遭到通緝，楊澤祖還前往丘沁偉跑住處協助警方逮人，並在其家中起獲毒品安非他命，最高法院審理後，將丘男判刑6月、易科罰金18萬元、併科罰金10萬元，執行完畢後，還要驅逐出境。

除此之外，楊澤祖於2020年2月間，加入蕭男經營的「情慾按摩」工作室，2人鬧翻離職後，又於5月間某晚潛入工作室內，取走半罐按摩油，經蕭男發現提告竊盜，開庭時雙方見面，楊與蕭在庭外大吵、互控偷拍，楊更咆哮道，「你有性病、做色情行業，還把病傳染給別人！」

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