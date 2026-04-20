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快訊／日本強震再升級！規模上修7.7　長周期震動達「階級3」

▲▼日本強震規模上修至7.7。（圖／日本氣象廳）

▲日本強震規模上修至7.7。（圖／日本氣象廳，下同）

記者閔文昱／綜合報導

日本東北外海地震最新資訊出爐，規模再度上修！根據日本氣象廳最新公布，20日下午發生於三陸沖的強震，芮氏規模已由原先的7.5上修至7.7，震源深度也從10公里修正為19公里，顯示地震能量比初判更強。

規模上修至7.7　長周期震動達「階級3」

日媒報導指出，地震發生時間亦由下午4時53分微調為4時52分。此次強震除帶來明顯搖晃外，宮城縣涌谷町與秋田縣橫手市更觀測到長周期地震動「階級3」，為四個等級中次高級別。

所謂長周期地震動，為週期超過2秒的緩慢搖晃，常見於大型地震，對高樓建築影響顯著。氣象廳指出，在此等級下，高樓內人員將難以站穩，未固定家具可能劇烈移動甚至傾倒。

▲▼日本強震規模上修至7.7。（圖／日本氣象廳）

海嘯警報持續　首相籲民眾速避難

這起地震發生於三陸沖海域，先前已引發海嘯警報。日本政府持續維持高度警戒，首相高市早苗稍早再度呼籲，位於警報區域的民眾務必立即撤往高地或避難建築，切勿掉以輕心。

目前包括岩手縣及北海道太平洋沿岸部分地區仍列為重點警戒區，相關單位正持續監控海嘯動態與災情發展。

截至目前，人員傷亡與災損情形仍待進一步統計，但隨著規模上修與長周期震動影響擴大，後續災情變化備受關注。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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