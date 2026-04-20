　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍接管中國赴伊貨輪！習近平通話沙國王儲　重申關鍵航道不能斷

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華社）

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華社）

記者閔文昱／綜合報導

中東局勢持續升溫之際，一艘自中國駛往伊朗的貨輪遭美軍攔截扣押，引發各界高度關注。在敏感時刻，中國國家主席習近平今（20日）與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話，雙方聚焦區域衝突與能源安全問題，並一致強調荷莫茲海峽應維持正常通行。

貨輪遭扣押　中東局勢再添變數

綜合外電報導，伊朗註冊貨輪「圖斯卡號」日前自中國出發，19日行經阿曼灣、接近荷莫茲海峽時，疑未遵從美軍停航指示並試圖繞行封鎖，遭美國海軍開火擊中船體後強制截停並扣押。美國總統川普隨後表示，美軍已接管該船，並正檢視船上貨物內容。由於該船目的地為伊朗，外界對其載運物資性質高度揣測。

中國外交部則對此表達關切，但對貨物內容未正面回應。由於事件發生在全球能源運輸要道附近，也讓區域緊張情勢進一步升高。

▲▼沙烏地王儲穆罕默德·沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2022年7月26日在雅典會見希臘總理。（圖／路透）

▲沙烏地王儲穆罕默德·沙爾曼（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

習近平與沙國王儲通話　聚焦停火與航道安全

根據中國官媒《新華社》報導，習近平在通話中指出，中方主張立即、全面停火止戰，支持透過政治與外交途徑化解爭端，並強調荷莫茲海峽應維持正常通行，這符合區域國家與國際社會的共同利益。他同時表示，中方支持中東國家打造「睦鄰、發展、安全、合作」的共同家園。

沙爾曼則回應，當前中東戰事已衝擊波灣國家安全，並對全球能源供應與經濟運行造成嚴重影響。沙烏地阿拉伯希望透過對話避免衝突升級，並願與中方加強協調，確保停火局面與航道安全。

荷莫茲海峽戰略地位敏感　牽動全球能源

自2月底中東衝突升高以來，伊朗持續對荷莫茲海峽施加影響力，甚至傳出擬加強管控與收取通行費。該海峽為全球約五分之一原油運輸的關鍵通道，一旦受阻，將直接衝擊國際油價與供應鏈穩定。

中國同時自伊朗與波斯灣阿拉伯國家進口大量原油，對航道安全高度關切。此次通話也被視為中方在中東局勢中釋放外交訊號，強調穩定與合作的重要性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
428 1 3634 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本7.7強震　賴清德晚間發聲
日本發布「巨大地震警訊」！　未來一周最關鍵
前經長郭智輝自曝「確診膽管癌」
獨／北市河濱公園驚傳搶案！散步女手機瞬間被劫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本發布「巨大地震警訊」！182地區全拉警報　未來一周最關鍵

美軍接管中國赴伊貨輪！習近平通話沙國王儲　重申關鍵航道不能斷

快訊／日本強震再升級！規模上修7.7　長周期震動達「階級3」

正妹網紅「鐵人三項」溺斃！水下3公尺尋獲遺體　粉絲震驚

台灣籍漁船「引擎故障」受困釣魚台海域　日本海保廳深夜救助

快訊／海嘯來了！　氣象廳：後面恐有更大波來襲

日本7.5強震引海嘯警報　日相高市早苗呼籲：立刻往高處逃！

快訊／日本地震規模上修7.5！　部分新幹線停駛

日本海嘯恐撞「漲潮時間」更危險！　北海道、岩手發警報：最高3m

快訊／日7.5強震！美發布「海嘯威脅」紫色警報　震央300km內警戒

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

「我太太沒來」蕭煌奇調情陳怡婷　她圓夢合唱狂讚：行走的AI

丁噹苦練台語歌：愛拼才會贏！　阿弟代喊話「希望早點嫁出去」

汽車後視鏡變「一片雪花」以為故障　真相大白網友笑翻啦

紅衣男突衝出趴地「強行鑽轎底」　白沙屯媽祖急煞右轉閃人

多慧下班主場變敵營 　當面被喊中信總冠軍瞬間不嘻嘻XD

日本發布「巨大地震警訊」！182地區全拉警報　未來一周最關鍵

美軍接管中國赴伊貨輪！習近平通話沙國王儲　重申關鍵航道不能斷

快訊／日本強震再升級！規模上修7.7　長周期震動達「階級3」

正妹網紅「鐵人三項」溺斃！水下3公尺尋獲遺體　粉絲震驚

台灣籍漁船「引擎故障」受困釣魚台海域　日本海保廳深夜救助

快訊／海嘯來了！　氣象廳：後面恐有更大波來襲

日本7.5強震引海嘯警報　日相高市早苗呼籲：立刻往高處逃！

快訊／日本地震規模上修7.5！　部分新幹線停駛

日本海嘯恐撞「漲潮時間」更危險！　北海道、岩手發警報：最高3m

快訊／日7.5強震！美發布「海嘯威脅」紫色警報　震央300km內警戒

深耕食育再創佳績！台南後壁國小勇奪全國亞軍　佳里國中雙雙獲獎

日本7.7強震　外交部第一時間致電慰問：尚未接獲國人相關受災資訊

商總籲接受「惠台」　陸委會：政府絕不會站在人民對立面

BIGBANG再炸科切拉！神曲連發　GD親證實「巡演8月開跑」

土方何處去？藍營提填海造陸蓋社宅　批處理費暴漲衝擊營建業

李冰冰大膽曬「死亡視角」　53歲凍齡美女自信爆棚

賴清德關心日本強震　「台灣與日本人民同在！隨時提供協助」

李維維也喊累！成空姐「怒揭職場霸凌」：壓力真的很大

退休族必看！大戶存股多年「從來不報稅」　他一算虧慘了

日本發布「巨大地震警訊」！182地區全拉警報　未來一周最關鍵

【媽祖表示：】講再多媽祖也記不起來！　警方創意廣播勸信眾拜完離開

國際熱門新聞

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

即／海嘯來了！　氣象廳：恐有更大波來襲

日本地震規模上修7.5！　部分新幹線停駛

老闆有急事請女學生顧攤！回來一看全賣光

即／美發布「海嘯威脅」　震央300km內警戒

即／青森7.4地震　發布海嘯警報

即／日本強震再升級！規模上修7.7

馬來西亞恐怖大火！水上村落燒成煉獄幾乎滅村

泰國潑水節7天釀242死！外交部示警7府避免前往

新加坡46歲男「走私1公斤大麻」被處決

日本7.5強震引海嘯警報　高市：立刻往高處逃

伊朗反擊美攔截貨輪！　無人機攻擊多艘美軍艦艇

美國路易斯安那州恐怖槍擊案！8孩童中彈亡

即／京都童繼父認：先到學校再到其他地方殺害

更多熱門

相關新聞

快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布監控空拍照

快訊／中共航母遼寧號穿越台灣海峽　國防部公布監控空拍照

國民黨主席鄭麗文日前才與中共中央總書記習近平會面，並順利完成「2026和平之旅」。不過，我國防部20日傍晚公布，中共遼寧號（CV-16）航空母艦，今天航經台灣海峽，並公布監控空拍照；而我國軍則綿密監控。

美截停油輪「激化矛盾」　陸外交部：恪守停火協定

美截停油輪「激化矛盾」　陸外交部：恪守停火協定

神女號郵輪安全通過荷莫茲海峽 遊客曾滯留杜拜分批搭機撤離

神女號郵輪安全通過荷莫茲海峽 遊客曾滯留杜拜分批搭機撤離

6月訪美！　鄭麗文稱不會不了解美國重要性「不然我就是白痴」

6月訪美！　鄭麗文稱不會不了解美國重要性「不然我就是白痴」

鄭麗文：我的路線在黨內取得壓倒性支持

鄭麗文：我的路線在黨內取得壓倒性支持

關鍵字：

中東局勢貨輪扣押荷莫茲海峽能源安全習近平

讀者迴響

熱門新聞

黑白切少東遭「斷手腳丟包急診室」！　父母下機直奔醫院

小S淚認發起「大S最後日本旅行」

2段變天全台變色　紅爆雷雨彈轟炸

快訊／柯文哲逢甲遭噴辣椒水！竟是分局長搞烏龍

他喊小一自己上學沒人信！網曝治安轉捩點

YT公布割頸案「乾哥乾妹」姓名照片　點閱破177萬！

家具大亨翻車資產淪法拍　起家厝大降2211萬拍定

滿載200萬桶原油奔台灣　油輪通過荷莫茲

屏東男被斷手斷腳「塞BMW後車廂」！　渾身血丟包畫面曝光

妻買12萬諮商課！暴怒夫颱風夜丟行李要她滾

即／海嘯來了！　氣象廳：恐有更大波來襲

想靠慢跑重振男性雄風？泌尿醫曝2運動最有效

蕾菈開願月付8萬租不到房！條件精準踩中房東2地雷

日本地震規模上修7.5！　部分新幹線停駛

郭靜純揭「移民加拿大真相」　淡出演藝圈7年曝近況

更多

最夯影音

更多
沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！

沈玉琳化療「痔瘡破掉血崩」怕丟臉　堅持活下去：不讓我老婆改嫁！
大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

大甲媽遶境搶轎爆血光！顏清標批：對媽祖不敬重　心疼受傷3警

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

4年零暴力破功！大甲媽遶境彰化爆大亂鬥 　3警受傷

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

85度C用餐遇劫！苗栗男遭暴衝71歲嬤撞死　家屬悲抵殯儀館相驗

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

史上最晚！大甲媽延誤7小時過「一級戰區」 民生地下道　再爆第二波推擠

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面