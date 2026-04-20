美軍接管中國赴伊貨輪！習近平通話沙國王儲　重申關鍵航道不能斷

▲中共中央總書記習近平。（圖／翻攝新華社）

記者閔文昱／綜合報導

中東局勢持續升溫之際，一艘自中國駛往伊朗的貨輪遭美軍攔截扣押，引發各界高度關注。在敏感時刻，中國國家主席習近平今（20日）與沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）通話，雙方聚焦區域衝突與能源安全問題，並一致強調荷莫茲海峽應維持正常通行。

貨輪遭扣押 中東局勢再添變數

綜合外電報導，伊朗註冊貨輪「圖斯卡號」日前自中國出發，19日行經阿曼灣、接近荷莫茲海峽時，疑未遵從美軍停航指示並試圖繞行封鎖，遭美國海軍開火擊中船體後強制截停並扣押。美國總統川普隨後表示，美軍已接管該船，並正檢視船上貨物內容。由於該船目的地為伊朗，外界對其載運物資性質高度揣測。

中國外交部則對此表達關切，但對貨物內容未正面回應。由於事件發生在全球能源運輸要道附近，也讓區域緊張情勢進一步升高。

▲沙烏地王儲穆罕默德·沙爾曼（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

習近平與沙國王儲通話 聚焦停火與航道安全

根據中國官媒《新華社》報導，習近平在通話中指出，中方主張立即、全面停火止戰，支持透過政治與外交途徑化解爭端，並強調荷莫茲海峽應維持正常通行，這符合區域國家與國際社會的共同利益。他同時表示，中方支持中東國家打造「睦鄰、發展、安全、合作」的共同家園。

沙爾曼則回應，當前中東戰事已衝擊波灣國家安全，並對全球能源供應與經濟運行造成嚴重影響。沙烏地阿拉伯希望透過對話避免衝突升級，並願與中方加強協調，確保停火局面與航道安全。

荷莫茲海峽戰略地位敏感 牽動全球能源

自2月底中東衝突升高以來，伊朗持續對荷莫茲海峽施加影響力，甚至傳出擬加強管控與收取通行費。該海峽為全球約五分之一原油運輸的關鍵通道，一旦受阻，將直接衝擊國際油價與供應鏈穩定。

中國同時自伊朗與波斯灣阿拉伯國家進口大量原油，對航道安全高度關切。此次通話也被視為中方在中東局勢中釋放外交訊號，強調穩定與合作的重要性。