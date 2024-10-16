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汐五高架轎車墜河！駕駛抓「救命浮板」獲救　同地點半年前才釀1死

▲▼ 汐五高架堤頂出口匝道同地點發生兩起墜河意外 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲汐五高架堤頂出口匝道3月28日才發生轎車墜河意外(圖左)，今早又發生轎車自撞翻落事故。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

國道1號汐五高架北上堤頂交流道出口匝道3月28日發生一起小貨車自撞翻落墜河意外，駕駛受困車內被尋獲時已不幸身亡。而同一地點，今(16日)清晨又在發生車輛翻落事故，所幸當時因退潮水深不深，26歲魏姓駕駛自行從車內逃出，才幸運獲救。

▲▼ 汐五高架轎車墜河 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼一輛轎車今早翻落高架墜入基隆河內，駕駛自行逃出緊抓救命浮板獲救 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼ 國1堤頂轎車衝出護欄，駕駛下巴撕裂傷，意識清醒，送往內湖國醫醫院 。（圖／記者黃彥傑翻攝）

據了解，國道1號汐五高架道北向堤頂出口匝道處3月28日晚間，一輛轎車自撞翻落約17公尺，6層樓高的高架橋，並且墜落基隆河內，32歲駕駛受困車內，被尋獲時已不幸身亡。

巧合的是，在同一地點，今早又發生車輛翻落高架意外，但幸運的是，當時因退潮，基隆河水深不深，警消獲報到場時，26歲的魏姓駕駛已自行從車內逃出，而恰巧車內有類似浮板的物品，魏男緊抓該「救命浮板」，幸運獲救。

目前魏男已由救護車協助至內湖三總醫院就醫，消防隊為求謹慎仍在現場派員下水查看確認是否有其他人，車輛部分將等待高公局派遣大吊車進行排除，至於詳細事故原因還有待進一步調查釐清。

▲▼快訊／國1汐五高架「小貨車翻落墜河」　河堤目擊者急拿救生圈救人。（圖／記者黃彥傑攝）

▲同地點半年前才發生類似意外，但駕駛受困車內不幸身亡。（圖／記者黃彥傑攝）

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