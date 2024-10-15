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竹科媽媽批會考打假球　八成竹縣學生擠不進縣立高校

竹科外溢效應勃發，新竹縣市高中校舍新增不及，不少學生為避免得通勤耗時，對成績計算斤斤計較，希望能達到住家附近高中職入學門檻。示意圖，非當事學校。（圖／記者方萬民攝）

▲竹科外溢效應勃發，新竹縣市高中校舍新增不及，不少學生為避免得通勤耗時，對成績計算斤斤計較，希望能達到住家附近高中職入學門檻。示意圖，非當事學校。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／鏡週刊

竹苗區「入會推動委員」為平弭該區國中會考計分爭議，宣稱將於2028年把區內會考從三級分改制成五級分，卻被家長團體吐槽「拿清朝的劍斬明朝的官」，質疑2025年豈能決定拍板2028年教育計畫，以新竹縣政府為首的入推會分明「打假球」忽悠家長和學生。

據了解，108課綱上路以來，主打12年國教「就近入學」與「模糊計分」，分數計算上分為「七級分」、「五級分」、「三級分」三大類別，北北基考區因人口眾多，「七級分」制度行之有年；竹苗區、桃園連江區、台中區、高雄區則以「三級分」施行多時，另五級分則多為單一縣市，包含宜蘭區、雲林區、屏東區、花蓮區等。

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本刊調查，竹苗區以「三級」分數A、B、C作為拆分依據行之多年，並非全台唯一，看似運作成熟，但由於新竹地區的幼兒成長率逆向上升，學校與學子呈現「僧多粥少」情況，學生競爭相當激烈，會考成績只要差一題就可能從上學通勤15分鐘變成1.5小時，不少學生和家長因而回頭對分數斤斤計較。就以其中貓膩明顯的英文科來講，得30到和得89分者，竟同為B級分，入學換算積分相同，實在詭異，不少家長因而進一步主張以「五級」拆分，希望把原始積分鑑別出來。

為爭取新竹地區學生就近入學權益，以竹科媽媽為主體的大新竹高中就學權益自救會四處陳情，也曾到新竹縣政府國慶升旗典禮舉牌抗議。（圖／翻攝自大新竹高中就學權益自救會臉書粉絲團）

▲為爭取新竹地區學生就近入學權益，以竹科媽媽為主體的大新竹高中就學權益自救會四處陳情，也曾到新竹縣政府國慶升旗典禮舉牌抗議。

「大新竹高中就學權益自救會」發言人羅君儀指出，全台每年約有18萬名國三生，以會考成績搭配多元入學管道考入自家學區的高中職；然而，大新竹區因竹科紅利等因素，每年新生兒人口居高不下，逆少子化衍生縣內「無校可唸」的窘境。她舉例以2024年來說，新竹縣市高達1.1萬名學子，縣市高中職額度則不到萬人，特別是新竹縣市公立高中並不多，因而即使成績排名在前30%表現中上的學生，恐怕也可能被迫摸摸鼻子搭1.5小時的校車跨縣市到苗栗就學，高中三年每月砸近萬元新台幣搭高鐵往返台北甚至台中，「就近入學」簡直成了笑話。

另一名自救會家長潘思齊也批評，2024年由新竹縣主責的竹苗入推會，聽到自救會大聲疾呼，亟欲在教育政策上回應家長，因此近日提出2028年「竹苗區改成五級計分」的政策。然而，每一年的入學政策，都必須由前一年入推會依照當時情況重新審視並報教育部核定，今年就要談4年後的制度變革，根本是開空頭支票，2018年宜蘭縣入推會也曾經決議2020年改為七級制，當時就被教育部打臉太早提案，未予核定而退回。她直言，2028年百里侯換人、輿論氛圍沒人說個準，現在說2028的計分法，只是打假球安撫家長。

新竹市立培英國中校長潘致惠直言，新竹市家長對學生的未來職涯想像很開放，加上竹市是老城區高中職完備，因此較少長途跋涉通勤的學生，對於會考改制，也沒有太多反彈聲浪。（圖／記者方萬民攝）

▲新竹市立培英國中校長潘致惠直言，新竹市家長對學生的未來職涯想像很開放，加上竹市是老城區高中職完備，因此較少長途跋涉通勤的學生，對於會考改制，也沒有太多反彈聲浪。

而屬於明星國中級的新竹市立培英國中校長潘致惠則指出，過去新竹縣、市未分家，不少高中職教育資源集中在新竹市，新竹市家長大多認同多元適性發展，新竹市不同學力程度的孩子，多仍能在市區找到車程半小時內自己能就讀的高中職。然而，新竹縣公立高中只有國立竹北與市立六家、湖口、竹東、關西幾家學校，對全竹縣每屆6,000名起跳孩子確實不夠，加上新竹縣竹北不少竹科家長，他們的生活軌跡便是一路念書長大，如今過著穩定的中上生活，當然會希望子女在課業上穩扎穩打，在高中端有限的情況下，只好回頭對分數斤斤計較。

潘致惠直言，以培英國中來說，每屆800名左右畢業生，受「三級分」改成「五級分」影響者，其實大約6人左右，不到1%，但到了2027年「龍寶寶」入高中，雙竹將面臨1.8萬名學生搶不到1.2萬席竹縣市高中職缺額，屆時新竹縣入學困難會更難解決，當局必須及早處理交通和增班配套。

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