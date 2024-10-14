　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

21年生13子女！59歲婦人獲頒「國家功勞獎」　老二是人氣女星

▲▼諧星YouTuber東袋零避孕令女友懷孕，被爆逼對方墮胎。（圖／取自免費圖庫／pakutaso）

▲59歲婦人生了8個兒子、5個女兒。（圖／取自免費圖庫／pakutaso）

圖文／CTWANT

韓國34歲女星南寶拉曾上節目分享她有12名手足，她的59歲媽媽李英美（音譯）總共生下13名子女，她在家中排行老二，在5個女兒中是大姊。近日李英美在韓國第18屆孕婦節活動被公開表揚，因為她這些年來對宣傳分娩和育兒有重要貢獻，因此獲頒國家功勞獎。

綜合韓媒報導，韓國第18屆孕婦節10日在首爾汝矣島的格萊德酒店舉行，除了60歲嚴姓婦人因為生下並養育13名子女獲頒國家石榴勳章，一名59歲李姓婦人同樣也育有13名子女，此外還參與各種獎座宣傳分娩和育兒的重要性，獲頒國家功勞獎。

該名李姓婦人正是34歲人氣女星南寶拉的媽媽李英美，韓國保健福祉部透露，李英美在23歲懷上第一個孩子，持續懷孕生子21年，在44歲那年懷上最後一個小孩，這些年來她的一些孩子都已經出社會，有的是當明星，還有牙科保健員、銀行家、藝術家，而最小的孩子已經國中三年級。

女星南寶拉的媽媽在21年來生下13名子女，她在家中排行老二，是5個女兒中最大的。（圖／翻攝自南寶拉IG）

▲女星南寶拉的媽媽在21年來生下13名子女，她在家中排行老二，是5個女兒中最大的。（圖／翻攝自南寶拉IG）

李英美育兒有一套之外，她也積極參與鼓勵生育的協會，和組織幫孩子送便當的社團，還經常參與宣傳生育和育兒重要性的講座，為國家鼓勵生子。

國家功勳是韓國授予在政治、經濟、社會、教育和學術等領域發展做出突出貢獻的人士，或冒著生命危險拯救他人性命或保護財產的人，亦或是做善事大方捐款的人，以及從事公共服務計畫為改善人民福祉做出貢獻的人。

南寶拉曾在脫口秀節目中，透露家中有13名小孩，在8個兒子、5個女兒裡面她是排行老二，還笑說自己連媽媽什麼時候生下最小的弟妹都不記得了，一度引發網友討論。

延伸閱讀
28歲女受邀免費爽玩墨西哥　回國被硬塞2行李變毒販…恐坐牢60年
他保養汽車「被知道職業」遭收雙倍費用　一堆工程師也遭殃
拜完月老「當晚就被甩」妹子天塌了！過來人爆共鳴：這間斬桃花最厲害

ET快訊
乘客「1動作」惹怒空姐！　他錯愕喊冤：只是想再一杯
快訊／賴清德召開國安會議！　下令全面掌握中共軍演
漫威男星怒了！　轟加拿大CEO：波霸來自台灣
清晨突襲宣布「圍島軍演」　陸軍事專家：實戰氛圍更濃
快訊／日圓刷2個半月最甜！　10萬台幣多換近2.5萬
快訊／盜壘失敗沒關係！大谷翔平連敲2安建功　把千賀打退場
詐10億男帶妻小來台「生活奢豪」　移民署：限期離境

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美36歲父喝醉教9歲兒開車！　下秒被撞倒「捲進車底」

罕見！美軍向以色列部署薩德、增派100官兵　強化以軍防空能力

21年生13子女！59歲婦人獲頒「國家功勞獎」　老二是人氣女星

韓媒高度關注解放軍「圍台軍演」　曝光航母遼寧號目的：阻斷美援

60年準確預測！美版「章魚里」上屆竟翻車　今年川普狂勝10％

諾貝爾經濟學獎今揭曉！預測名單一次看　6學者呼聲最高

日媒也關注解放軍「圍台軍演」！　共同社：對賴清德施壓

圍台軍演「沒給結束日期」　路透：解放軍模擬封鎖台灣港口

乘客「1動作」惹怒空姐！　他錯愕喊冤：只是想再一杯

台灣海峽運輸「佔全球1／5」　美智庫：中斷將重創經濟

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

蕭敬騰婚紗照花絮曝光！　逆光親吻Summer超浪漫

國3重大車禍2死身分曝！　宮廟執事、街頭藝人遇劫

快訊／國道3號深夜嚴重車禍！1車凹爛扭曲　2人頭顱破裂慘死

男騎車雙載高速逆向撞轎車　駕駛見2人慘跌炸魔性笑聲

蕭敬騰婚禮甜吻Summer　曬「13.33克拉千萬鑽戒」：一生愛妳

美36歲父喝醉教9歲兒開車！　下秒被撞倒「捲進車底」

罕見！美軍向以色列部署薩德、增派100官兵　強化以軍防空能力

21年生13子女！59歲婦人獲頒「國家功勞獎」　老二是人氣女星

韓媒高度關注解放軍「圍台軍演」　曝光航母遼寧號目的：阻斷美援

60年準確預測！美版「章魚里」上屆竟翻車　今年川普狂勝10％

諾貝爾經濟學獎今揭曉！預測名單一次看　6學者呼聲最高

日媒也關注解放軍「圍台軍演」！　共同社：對賴清德施壓

圍台軍演「沒給結束日期」　路透：解放軍模擬封鎖台灣港口

乘客「1動作」惹怒空姐！　他錯愕喊冤：只是想再一杯

台灣海峽運輸「佔全球1／5」　美智庫：中斷將重創經濟

雲品進駐「臺中市役所」　預售接單逾40場、訂單已達明年12月

美36歲父喝醉教9歲兒開車！　下秒被撞倒「捲進車底」

藍委籲共軍圍台軍演要克制　「民進黨應檢討為何讓國安受威脅」

「賴清德國慶演說釋出很多善意」　吳釗燮：中國無視國際看在眼裡

台61漢寶路段封閉6小時！槽車追撞大貨車滿地油漬　現場慘照曝

柯震東穿梭台北街頭帥照曝光！「私服穿搭喜好」愛Studio Doe時髦男裝

8年首見！物價累計漲幅達標　遺贈稅級距調高

中共啟動利劍B圍台軍演　交通部：各機場、港口無異常

宜蘭太平山看絕美金色步道　一覽最佳觀賞時間、交管措施

薩德部署以色列　可攔截短、中程彈道導彈

女友提醒隧道很低會撞頭　騎士不信直衝...下秒GG

國際熱門新聞

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

27年沒請假！清潔員養出法官女兒：很感恩

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

警見持刀歹徒「丟下被害人落跑」遭解雇

星艦試射！馬斯克：發射台接住火箭了

北韓下令砲兵旅準備　金與正：南韓將面臨災難

日本知名甜點店「改標重賣」過期巧克力！

台海運輸佔全球1／5　美智庫：中斷將重創經濟

乘客「1動作」惹怒空姐　他錯愕喊冤

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

華爾街日報：神秘無人機隊侵入美最大軍事區域

真主黨無人機襲擊！　以色列海法以南逾60人受傷

路透：解放軍圍台軍演「沒給結束日期」

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鮮肉武僧吃人妻！禪修整晚、用完多盒保險套

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演！　展開「聯合利劍B」

殯葬界蔡依林遭逼強拍性愛片！角頭設局交往卻施虐

屏東夜間恐怖爆炸「窗戶都在震」！　源頭找到了

蕭敬騰婚禮致詞喊話兒子：你們要添丁

即／北韓：前線部隊「射擊準備」

快訊／解放軍今晨宣布圍台軍演　央視獨家直播畫面曝

陳雨菲爆改金髮　驚呆被台灣球迷認出

北海道將初雪　今年恐重演雪蟲大爆發

游鴻明愛女戀醫三代　一起去台大讀書

陸生物科技公司集體中毒　已7死4傷

快訊／中共圍台軍演破200萬人觀看直播！

魏大勛求婚秦嵐遭拒爆分手　狗仔曝他「1轉變」

名下土地贈2兒！老父求扶養「被封鎖」提告討回了

8萬年一遇　紫金山大甩尾出沒全台

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰流淚告白愛妻「八輩子在一起」　大吼：林有慧我愛妳！..抱住狂親♥

蕭敬騰Summer世紀大婚賓客超強　半個演藝圈都來了！他們全家出動

東港迎王遇惡魂上民眾身　錢中軍府降駕喝令離開

汪建民最後一程好友都來了　陳為民悲痛送別：才說要約...

坤達.柯震東.王子上台熱舞！　「蕭敬騰加入16蹲」變限定團(?)

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面