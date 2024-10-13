不只狠虐3歲童！新竹健身教練遭爆「恐嚇勒索女模」逼拍道歉影片

▲葉姓教練除了捲入虐童、非法吸金案之外，更曾勒索女模逼拍道歉影片。（圖／翻攝自當事人臉書）

圖文／CTWANT

新竹縣日前爆出一起虐童事件，一名單親媽媽將6歲女兒及3歲兒子，請託2名同姓的葉姓健身教練幫忙看顧，怎料2人竟聯手對小姐弟暴力毆打，導致男童全身大片瘀青，就連睪丸也被「虐到發黑」，模樣令人心疼。消息曝光後，其中一名葉姓教練也遭肉搜出，不僅曾捲入非法資金案遭逮，更曾「勒索女模」逼拍道歉影片，惡行累累。

新竹一名3歲男童於本月6日因昏迷、出血不止被送醫急救，醫師診治時驚見男童身上大小傷痕遍布、睪丸發黑，懷疑男童可能遭到虐待，隨即向相關單位通報，警方獲報循線逮捕涉案的2名葉姓健身教練，深入追查後再逮獲一名同夥的鍾姓教練，3人均遭新竹地方法院裁定羈押禁見。

虐童事件曝光後，其中一名主謀葉姓健身教練也被起底，今年4月他才因涉嫌招攬3百名學員投資外匯期貨遭逮捕，不法吸金高達1800萬元，如今他又被爆出，曾於2022年恐嚇敲詐女模特兒。

該名女模當時發文控訴，指她與女性友人前往北市某健身房運動時，先是被老闆告知沒有預約場地後，緊接著便來了4名惡煞將她們團團圍住，並聲稱女模一行人太吵，害他們被投訴、出車禍，以各種胡吹亂謅的理由勒索3萬元，還恐嚇若不肯賠償「別想離開」。

▲該名女模在限動表示，遭健身房勒索3萬元。(圖／翻攝IG)

女模透露，她們事前明明就已經預約好健身房，但不知為何到場後卻沒紀錄，當下礙於全數人都是女生無力反抗，最後只能乖乖付錢脫身，她事後才得知，原來該間健身房的老闆是流氓。

沒想到貼文一出，該名女模隔天卻突PO出影片，稱自己惡意詆毀健身房，不過網友發現，女模不僅被逼迫在澄清聲明上蓋手印，一旁還有人指導拍攝道歉影片，懷疑女模是遭到威脅。

▲女模眼神放空，被拍下讀著道歉聲明的影片。（圖／翻攝當事者IG）

延伸閱讀

▸ 國際通緝犯在台2／攜妻兒「跑路」當度假 攻玉山又玩飛行傘超滋潤畫面曝光

▸ 妹子銀行開定存 4年後帳戶消失錢全沒了

▸ 國際通緝犯在台1／詐10億跑路來台 他攜家帶眷爽開5間公司