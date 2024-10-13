　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不只狠虐3歲童！新竹健身教練遭爆「恐嚇勒索女模」逼拍道歉影片

葉姓教練除了捲入虐童、非法吸金案之外，更曾勒索女模逼拍道歉影片。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲葉姓教練除了捲入虐童、非法吸金案之外，更曾勒索女模逼拍道歉影片。（圖／翻攝自當事人臉書）

圖文／CTWANT

新竹縣日前爆出一起虐童事件，一名單親媽媽將6歲女兒及3歲兒子，請託2名同姓的葉姓健身教練幫忙看顧，怎料2人竟聯手對小姐弟暴力毆打，導致男童全身大片瘀青，就連睪丸也被「虐到發黑」，模樣令人心疼。消息曝光後，其中一名葉姓教練也遭肉搜出，不僅曾捲入非法資金案遭逮，更曾「勒索女模」逼拍道歉影片，惡行累累。

新竹一名3歲男童於本月6日因昏迷、出血不止被送醫急救，醫師診治時驚見男童身上大小傷痕遍布、睪丸發黑，懷疑男童可能遭到虐待，隨即向相關單位通報，警方獲報循線逮捕涉案的2名葉姓健身教練，深入追查後再逮獲一名同夥的鍾姓教練，3人均遭新竹地方法院裁定羈押禁見。

虐童事件曝光後，其中一名主謀葉姓健身教練也被起底，今年4月他才因涉嫌招攬3百名學員投資外匯期貨遭逮捕，不法吸金高達1800萬元，如今他又被爆出，曾於2022年恐嚇敲詐女模特兒。

該名女模當時發文控訴，指她與女性友人前往北市某健身房運動時，先是被老闆告知沒有預約場地後，緊接著便來了4名惡煞將她們團團圍住，並聲稱女模一行人太吵，害他們被投訴、出車禍，以各種胡吹亂謅的理由勒索3萬元，還恐嚇若不肯賠償「別想離開」。

▲▼ 。（圖／）

▲該名女模在限動表示，遭健身房勒索3萬元。(圖／翻攝IG)

女模透露，她們事前明明就已經預約好健身房，但不知為何到場後卻沒紀錄，當下礙於全數人都是女生無力反抗，最後只能乖乖付錢脫身，她事後才得知，原來該間健身房的老闆是流氓。

沒想到貼文一出，該名女模隔天卻突PO出影片，稱自己惡意詆毀健身房，不過網友發現，女模不僅被逼迫在澄清聲明上蓋手印，一旁還有人指導拍攝道歉影片，懷疑女模是遭到威脅。

▲▼ 。（圖／）

▲女模眼神放空，被拍下讀著道歉聲明的影片。（圖／翻攝當事者IG）

延伸閱讀
國際通緝犯在台2／攜妻兒「跑路」當度假　攻玉山又玩飛行傘超滋潤畫面曝光
妹子銀行開定存　4年後帳戶消失錢全沒了
國際通緝犯在台1／詐10億跑路來台　他攜家帶眷爽開5間公司

ET快訊
減少逾2億人事成本　郵政工會爭取「全台275處郵局周六不營業
UCLA教授流落街頭！　自爆年收225萬「付不起房租」
早餐店大冰奶輸了！「1清腸飲品」醫激推　5種人不適合喝
不只狠虐3歲童！健身教練遭爆「勒索女模」　逼拍道歉影片
朋友6人國道南下！　遭追撞「衝破玻璃」2人慘死
詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

太便宜別信！大學生易受騙3種手法　「假網拍」誘惑大

快訊／台北榮民總醫院「地下室機房起火」　消防到場搶救畫面曝

凌虐小姊弟！新竹健身教練飲料店遭砸　滿地碎玻璃照片曝

不只狠虐3歲童！新竹健身教練遭爆「恐嚇勒索女模」逼拍道歉影片

國3車禍2死！小客車失控翻覆…廂型車追撞「乘客衝破玻璃」破頭亡

快訊／高雄旗津漁港1死！紅衣女晨運溺斃　落水原因待查

快訊／高雄連環撞！貼心男載女友下班「度估」　連續追撞3車2傷

竹北健身教練虐2幼童IG曝！　自介14字惹怒眾人：下地獄吧

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

Jessi目睹18歲男粉遭毆打　「趁亂走掉」澄清：不認識施暴者

屏東KTV鬥毆釀1死3傷　海陸中士遭陸軍士兵砍亡

日H級網美macca狂晃超兇身材　來台玩交友軟體...公開理想型

素顏見男網友遭酸落差大　她詼諧拍片諷渣男

屏東鬥毆1死3傷！「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　腹部遭砍腸外露亡

太便宜別信！大學生易受騙3種手法　「假網拍」誘惑大

快訊／台北榮民總醫院「地下室機房起火」　消防到場搶救畫面曝

凌虐小姊弟！新竹健身教練飲料店遭砸　滿地碎玻璃照片曝

不只狠虐3歲童！新竹健身教練遭爆「恐嚇勒索女模」逼拍道歉影片

國3車禍2死！小客車失控翻覆…廂型車追撞「乘客衝破玻璃」破頭亡

快訊／高雄旗津漁港1死！紅衣女晨運溺斃　落水原因待查

快訊／高雄連環撞！貼心男載女友下班「度估」　連續追撞3車2傷

竹北健身教練虐2幼童IG曝！　自介14字惹怒眾人：下地獄吧

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

陸一家三口過馬路遭撞死　肇事男「跟女友吵復合」飆130km洩憤

太便宜別信！大學生易受騙3種手法　「假網拍」誘惑大

快訊／台北榮民總醫院「地下室機房起火」　消防到場搶救畫面曝

「高壓迴流」籠罩10月小陽天　鄭明典曬圖：溫度回升

她穩交找月老「報告近況」當晚卻被甩！過來人狂點頭：斬很快

凌虐小姊弟！新竹健身教練飲料店遭砸　滿地碎玻璃照片曝

控黃健瑋侵犯「母卻勸隱忍」！　女演員Mia痛回：媽，妳有被強暴過嗎？

憂京華城變大巨蛋2.0　李四川：依現行法令要「馬上停工」有困難

道奇最多勝投手史東將動手術下季報銷　期待明年大谷翔平回歸

安成宰餐廳爆財務危機停業！靠《黑白大廚》翻紅救回　宣布重新開張

臭到爆！17歲弟滿腳底鹹魚蒸蛋　媽轟：整棟樓都聞到...醫一見驚呆

社會熱門新聞

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

西班牙男涉詐10億躲台灣！警拿他沒轍

陸軍333旅士兵砍死陸戰隊員！八軍團回應

高雄男載女友下班「度估」　連續追撞3車2傷

詐10億帶全家來台　他爽開5間公司

竹北健身教練虐2幼童IG曝！　自介14字惹怒眾人：下地獄吧

學生勒死貓「玄大應立即開除」　釋昭慧駁：酸民邪惡不輸虐貓惡棍

小姊弟遭健身教練凌虐精神崩潰　檢警再逮1人涉案

國3小客車失控翻覆　廂型車追撞釀2死

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

即／孫安佐奮戰畫面曝！滿臉血吞敗

國道3號深夜嚴重車禍！2人慘死

即／孫安佐頭部中多拳「鼻子噴血」！

「陸軍vs海陸」7人大亂鬥　1人腹部遭砍腸外露亡

國3恐怖車禍現場畫面曝！乘客腦漿四溢

10男求刺激性愛　集體「陰莖發黑」全被割掉一半

即／蔡英文深夜突發聲：我已經啟程

國際通緝犯躲來台　「全家超滋潤」畫面曝

正妹轉機被擋下爆淚　航空CEO霸氣出手

竹北健身教練虐童　鄉民私刑正義砸店

又是陸軍333旅！海陸隊員臟器外露亡　屏東4個月2軍人慘死

台歌仔戲團大馬演出遭逮　劇團：溝通中

西班牙男涉詐10億躲台灣！警拿他沒轍

可能還有颱風　最新預測曝

張友驊「撞到腦部」導致離世？　妻子首發聲澄清：並非致死原因

更多

最夯影音

更多

燒打雞《拳願》對戰孫安佐　稱有練大招：勝率百分之兩千

準爸爸滿懷期待揭寶寶性別　見藍氣球笑容瞬間消失XD

周杰倫鋼琴彈一半...　林俊傑突出現合體了！

她失戀仍不忘跑健身房　邊哭邊練1個月瘦8kg

王心凌揪告五人組「我是好蛋」　她搶當忙內...台上荒謬射槍XD

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面