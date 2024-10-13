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嘉義西市場創意大變身　店鋪體驗搭配街區走讀

▲▼ 「西市抬槓」首次店家聯合開放 多種體驗與市場導覽，看見嘉義西市場的創意進行式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「西市抬槓」首次進行店家聯合開放親身體驗與市場導覽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

你有多久沒來過「嘉義西市場」呢？今明兩日，來自台北移居嘉義、深耕在地文化的「嘉義異鄉人」，串聯共計十組西市場進駐團隊們，共同辦理「西市抬槓」主題系列活動，包含：聯合開放工作室、專場體驗與免費市場導覽。邀請大眾重新走入曾經的「好額人市」，認識西市場傳統與新創店家們，讓各地遊客可以來到嘉義真實體驗舊城區的創意正在進行式。

▲▼ 「西市抬槓」首次店家聯合開放 多種體驗與市場導覽，看見嘉義西市場的創意進行式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

位於國華街與忠義街、中山路與中正路之間的「嘉義西市場」，歷經建物整修與部分攤商搬遷，曾經來往人潮與產業風華不再，目前仍有見證市場演變的攤商店舖，持續裁縫好手藝與特選服裝好眼光；近年來更陸續吸引不同性質新創團隊進駐，包含：親子抓週（遊Love園親子館）、皮件（納尼Nani）、金工（萬花工坊）、電繪創作教學（樂在生活）、畫廊（瀅 ARTSPACE）、手作盆藝綠植栽（植到遇見泥）等，以各自獨有創意理念，在改建為立體大樓的西市場建築裡，嘗試著與市場鄰居們共好努力，期待再造舊城區新風華。

嘉義市政府建設處市場管理科長陳思帆表示，今日一同參與西市抬槓活動感覺很棒，經由店家自行串連，讓民眾可以參與更加深入了解西市場的不同風貌，嘉義市政府也會持續的改善市場内的硬體設施，讓市民更能走進這百年又創新的西市場。

▲▼ 「西市抬槓」首次店家聯合開放 多種體驗與市場導覽，看見嘉義西市場的創意進行式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

移居嘉義深耕在地、臉書IG追蹤累積超過十萬的「嘉義異鄉人」，去年(2023)申請租用西市場，持續辦理主題文化策展，結合實體經營與線上社群，試圖打造「市場裡的實驗平台」。首場辦理「異鄉人的嘉義色彩學」特展、接續以「舊屋力」為題進行「嘉義外帶 Chiayi Togo駐市交流計畫」，於今年(2024)首次串聯市場好鄰居們，共同辦理「西市抬槓」主題活動，邀請大眾重新認識嘉義西市場，走進一格格小工作室中，和品牌主人面對面直接「抬槓」，
以新鮮的眼光探索日常中的不平凡故事。

▲▼ 「西市抬槓」首次店家聯合開放 多種體驗與市場導覽，看見嘉義西市場的創意進行式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「西市抬槓」首次店家聯合開放 多種體驗與市場導覽，看見嘉義西市場的創意進行式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 「西市抬槓」首次店家聯合開放 多種體驗與市場導覽，看見嘉義西市場的創意進行式 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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