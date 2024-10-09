國際乳癌防治月　Pink Flame ZUMBA派對號召病友找回正能量

▲首場 Pink Flame ZUMBA Party，號召乳癌病友一起運動找回正能量。（圖／柔毅如適運動協會提供，下同）

記者浦靖祤／綜合報導

10月是國際乳癌防治月，為了鼓勵乳癌病友積極運動抗癌，柔毅如適運動協會將於11 月 30 日下午，在台北 NUZONE 展演空間舉行首場 Pink Flame ZUMBA Party，帶給病友們一場別開生面、盡情舞動無須擔心他人眼光的 ZUMBA 派對，期待透過ZUMBA運動幫助病友降低復發率、減少憂鬱。

林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶表示，「Pink Flame ZUMBA Party 是我們夢想已久、為乳癌及其他癌別病友舉辦的專屬派對，Pink Flame 選用乳癌防治象徵粉紅絲帶的粉紅色，火焰象徵生命之火，罹癌後的粉紅火焰，一樣能燃燒得絢爛長久，希望帶給乳癌病友們更多正能量。」

這場能帶給病友樂觀、正向的活動，也獲得許多癌友及運動團體支持，包含台北市北投區體育會、台灣全癌症病友連線、台灣年輕病友協會、台灣癌症基金會、癌症希望基金會等，有興趣的病友可至柔毅如適運動協會FB 粉絲專頁報名參加。

▲為乳癌病友舉辦的Pink Flame ZUMBA Party，將在11/30登場。（圖／柔毅如適運動協會提供，下同）

中華民國乳癌病友協會（TBCA）推廣的「點亮雙色粉紅絲帶」活動，將於10月20日在國父紀念館舉辦，並以「定期乳篩，健康愛i閃耀」為主題，期望透過活動喚起社會對乳癌防治的關注。

當天除了有精彩的表演，還會提供豐富好禮，鼓勵女性朋友勇敢篩檢乳癌，及早掌握健康。協會理事長黃淑芳指出，「今年是協會第21年舉辦這項活動，不僅提供免費乳房X光攝影服務，並邀請神秘嘉賓共襄盛舉，希望乳癌病友、家屬和一般民眾都能踴躍參加，共同關心乳癌防治議題。」

