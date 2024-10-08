台中某高中男學生墜樓「昏迷指數剩3」　校方緊急回應

▲台中某高中男學生墜樓「昏迷指數剩3」，校方8日晚間表示，第一時間已通知家長，事件發生原因尚待釐清。（圖／示意圖／本報資料照）

記者游瓊華、趙蔡州／台中報導

台中市某高中一名男學生8日下午5點多突然墜樓，警消趕到後發現男學生已失去呼吸心跳，送醫後保住一命，但昏迷指數只剩3。對此，校方8日晚間表示，事件發生第一時間已聯繫家長，校長及老師也立刻趕到醫院關切，該學生學習狀況穩定，平日與同學相處融洽，事件發生原因尚待釐清。

校方8日晚間表示，有關本校學生墜樓事件，發生在8日下午5點半左右，一位2年級男學生意外墜樓，他們知情後立即報警，消防局立刻派出救護隊到場救援，將學生緊急送往中國附醫急救，他們第一時間已聯繫家長，校長及老師隨後也趕到醫院關切情況。

校方透露，男學生的學習狀況穩定，平日與同學相處融洽，在校表現正常無異狀，確切情況尚待釐清中。

針對這起不幸的意外事件，校方已召開危機處理小組、盡全力協助家長處理後續相關事宜、發放安心文宣，並對該班級進行心理減壓輔導，預計在未來一周內將會針對跟男學生較友好的學生、目睹事件之師生進行減壓輔導，並進行全校性安心演說，針對事件後出現心理壓力反應之學生，亦會提供心理諮商，同時也會盡快釐清意外墜樓原因，若為校園建築物之安全性不足，將立即進行全面性改善，以免憾事再發生。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995