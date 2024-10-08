女移工躺床「直接生小孩」！她認「故意隱瞞懷孕」：檢體是朋友的

▲女移工躺在阿嬤床上蓋著棉被，過沒幾分鐘，竟「蹦」出一個嬰兒。（圖／翻攝自爆料公社APP）

圖文／CTWANT

一名網友在網路發文訴苦，表示家中因為阿嬤年事已高需要看護，於是聘請了一名外籍移工。然而沒想到，家中的監視器竟拍到移工躺在阿嬤的床上生孩子的畫面，這讓網友感到極為震驚，後續全家人甚至被迫幫忙照顧新生兒，還要幫移工做月子，實在讓他們心力交瘁。

根據媒體報導指出，整起事件發生於9月11日上午7時許，監視器畫面顯示，當時移工躺在阿嬤的床上蓋著棉被，不久後傳來嬰兒的哭聲，棉被掀開後竟然出現一個新生嬰兒。

[廣告]請繼續往下閱讀...

發文網友表示，這名外籍移工來家裡才五個多月，法規規定不能對外籍看護進行孕檢，因此家人完全不知情。如今新生兒沒人照顧，他們也不能隨便換掉這位看護，只好勉強幫她做月子，讓整個家庭陷入困境。

這段監視器影片在網上曝光後引起注意與討論，甚至有監察委員在社群媒體上對整起事件提出質疑。但台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會（雇主協會）後續轉發了這段影片，證實確有此事，並指出影片中的確是外籍勞工在台生下孩子，強調雇主希望外勞平安，老人也有人照顧，不需要造謠。

雇主協會解釋，該名印尼籍的外籍看護於5月來到台灣，9月11日在照顧阿嬤的床上生下了小孩。她在接受詢問時承認，來台前的檢查所提供的檢體其實是「朋友的」，故意隱瞞了自己懷孕的事實，孩子的父親在印尼。

至於這名移工生下孩子後的安排，根據雇主協會的說法，嬰兒將被送回印尼由家人照顧，因為孩子的父親也在印尼。而這名外籍看護則被允許繼續照顧原來的阿嬤，但是否會履行合約仍是未知數。

雇主協會向衛福部呼籲，要求將外籍勞工入境的健康檢查項目中納入妊娠檢驗和愛滋病檢驗，並要求勞工出示沒有罹患重大疾病的證明，如癌症等，此外，外籍勞工的醫療費用應由私人保險支付，而非使用全民健康保險。協會強調，不應該讓弱勢重症失能的家庭承擔外籍勞工的隱瞞懷孕責任。

此外，雇主協會還指出，若仲介公司知情卻未告知，應由台灣仲介向國外仲介求償，補償雇主在看護空窗期所支付的額外支出和精神損失。雇主協會嚴正表示，外籍看護隱瞞懷孕的行為，使得無辜的雇主家庭不得不為此付出代價，這是不公平的。

延伸閱讀

▸ 男童爬上休旅車蹦跳！被抓大哭「我是小孩子」：放過我吧 下秒偷打女車主

▸ 搭高鐵踉蹌「奶茶灑到男童衣」！家長1反應萬人讚爆 伍麗華：非常感佩

▸ 哥嫂買新房霸佔1房間！她跩嗆大嫂「滾回娘家」 被教訓痛哭：我孤兒沒人愛