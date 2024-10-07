廣告被炎上！全家開心吃麵「非裔新娘沒爸爸」　亨氏急道歉下架

▲ 亨氏新推出的義大利麵醬廣告中，非裔新娘竟然缺少父親。（圖／翻攝自X）

圖文／CTWANT

提到國外番茄醬品牌，想必不少人會想到亨氏（Heinz），不過這個市場上最具代表性的番茄醬公司，近日卻引爆眾怒。該公司在英國倫敦地鐵展示一幅義大利麵醬廣告看板，圖片中一名非裔新娘在畫面正中央開心吃著義大利麵，但餐桌旁卻少了父親，引發輿論質疑是暗指非裔小孩經常在沒有父親的情況下長大等刻板印象，逼得亨氏連忙出面道歉。

從社群平臺上的畫面看到，在倫敦地鐵沃克斯霍爾站（Vauxhall station）、曼諾樓站（Manor House）等處，亨氏大推家庭號義大利麵醬廣告板，畫面中一位身穿白色婚紗的新娘身旁坐著新郎、公公婆婆和母親，但就是沒有父親的身影。

根據《衛報》報導，這個廣告曝光後，立刻在社群平臺上引發討論，不少民眾認為這間食品大廠根本是抹殺了非裔父親的存在，懷疑這種大企業為何會核准這種離譜的廣告，認為根本氏是在暗指非裔小孩經常在沒有父親的情況下長大，不過也有人出面緩頰，認為廣告是想展示跨種族婚姻的想法，但讓非裔父親消失「確實很不公平」。

▲ 亨氏新推出的義大利麵醬廣告中，非裔新娘竟然缺少父親。（圖／翻攝自X）

報導稱，亨氏得知廣告存在負面刻板印象後，立刻回復並強調公司對此致上最深切歉意，未來將持續學習和改進，避免再度發生類似情況。不過亨氏廣告出包並非首回，類似狀況也曾發生在2008年，當年亨氏推出的「熟蛋黃醬」電視廣告，就引發不少人出面抨擊。

當時廣告氏在一個家庭場景，一名男童和一名女童準備上學，他們對在廚房裡做三明治的男性稱慛「媽媽」。該男人衣著打扮像一名餐廳人員，講話略帶紐約口音。兩名兒童的父親隨後也走進廚房，拿起了三明治，並對那位「媽媽」表示「晚上見，寶貝」，接著「媽媽」喊道，「嗨，你忘了一件事」兩人接了吻。

未料廣告一曝光立刻發抨擊，觀眾表示，這則廣告是「一種冒犯」、「是不適當的」和「不適合兒童觀看的」，甚至引起部分家長憤怒，亨氏事後證實，接到消費者的反饋後，撤下了「熟蛋黃醬」的電視廣告。該廣告1周前開始播出，原打算播5周，但是亨氏表示，廣告已下架停播。

▲ 2008年，當年亨氏推出的「熟蛋黃醬」電視廣告，就引發不少人出面抨擊「不適合兒童觀看」。（圖／翻攝自英國獨立報網頁）

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