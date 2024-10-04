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社會 社會焦點 保障人權

董事長偷吃小三懷孕墮胎　「岳母頭七」還高調參加白沙屯

人妻控訴老公出軌背叛婚姻，甚至連岳母頭七日都高調與小三出遊，讓她對這段婚姻心死。（示意圖，photoAC）

▲人妻控訴老公出軌背叛婚姻，甚至連岳母頭七日都高調與小三出遊，讓她對這段婚姻心死。（示意圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

一名人妻控訴董座老公長年在外拈花惹草，不僅兩度出軌，讓小三為他懷孕墮胎，甚至還在岳母過世後頭七仍與小三高調約會，最終讓她憤而提告，法院判決兩人須連帶賠償30萬元。

根據判決書指出，這對夫妻共同創業，丈夫身為公司負責人，她則擔任副總，然而結婚20周年時卻發現丈夫外遇，還曾讓小三為他墮胎，丈夫的不忠讓她深受打擊，而丈夫和小三攤牌的過程也深深刺痛了她的心。人妻萬萬沒想到，從同事口中知道更不堪的真相，丈夫不僅在他們分居後另結新歡，甚至在岳母頭七當天消失無蹤，其實是與小三高調出遊，參加白沙屯媽祖進香遶境。

然而，人夫董座卻辯稱與妻子長期分居，已無夫妻之實多年，早已形同陌路，且在2年前因公司事務鬧翻，關係降至冰點，強調兩人早已進入離婚訴訟程序，並以請求權時效已超過進行抗辯。小三則坦承知悉男方婚姻狀況，得知人夫正進行離婚訴訟，因官司延宕才無法恢復單身，但仍選擇與其交往。

對此，法院認為人夫與元配的離婚訴訟正在進行中，婚姻關係尚未解除，因此最終仍認定兩人侵害配偶權，判決兩人連帶賠償元配30萬元撫慰金。全案仍可上訴。


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