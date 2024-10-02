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台南獲評為幸福典範之城　社勞福利多項指標六都第一

▲遠見雜誌公布2024年「縣市總體暨永續競爭力」調查，台南市在社政及勞政褔利等多項指標中評比為六都第一，獲評為「幸福典範之城」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲遠見雜誌公布2024年「縣市總體暨永續競爭力」調查，台南市在社政及勞政褔利等多項指標中評比為六都第一，獲評為「幸福典範之城」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

遠見雜誌公布2024年「縣市總體暨永續競爭力」調查，台南市在社政及勞政褔利等多項指標中評比為六都第一，獲評為「幸福典範之城」，黃偉哲市長感謝市民對於市府執行各項政策的肯定，未來亦會持續精進，打造更美好宜居的城市。

▲遠見雜誌公布2024年「縣市總體暨永續競爭力」調查，台南市在社政及勞政褔利等多項指標中評比為六都第一，獲評為「幸福典範之城」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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社會局表示，台南市今年在「社會福利支出」部分編列較去年成長45.72億元，增幅達20.37％，其中黃偉哲市長體恤長者生活所需，撙節支出後在去年7月起推動有排富條件的長者健保費補助，為高齡化的城市挹注更多預算，亦感謝市議會對於該項預算的支持。

而「長照服務」政策也是獲肯定的指標之一，黃偉哲市長不僅推動一國中學區一日照，更為照顧長者在地安老，指示社會局鼓勵並把關長照機構的設立，不但要在地化更要定期考評，全市長照機構數由2022年320家成長至今的478家；各項長照服務在社會局積極推動下總服務超過7萬人，長照服務人員亦突破1萬1000餘人。依衛生褔利部統計資料，台南市去年長照服務涵蓋率高達91.6％，自2021年至2023年已連續三年六都第一。

▲遠見雜誌公布2024年「縣市總體暨永續競爭力」調查，台南市在社政及勞政褔利等多項指標中評比為六都第一，獲評為「幸福典範之城」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

幸福之城還有一項指標是「平均市民受到志工服務之時數」，台南市從2022年6.05小時增加至2023年7.18小時。黃偉哲市長感謝今年志工夥伴在台灣燈會的協助，使燈會圓滿順利，也感謝志工們在凱米颱風後投入援助工作，用最短的時間讓市民回歸日常生活，志工夥伴們在各領域的投入功不可沒。

▲遠見雜誌公布2024年「縣市總體暨永續競爭力」調查，台南市在社政及勞政褔利等多項指標中評比為六都第一，獲評為「幸福典範之城」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另勞工局補充，透過身心障礙者職業重建服務與積極辦理身障就博會，將身障者媒合至全市公私部門，去年12月台南市義務機關「身心障礙者定額進用」比例高達95.44％，為六都第一，台南不僅是失業率3.3％連5年六都最低，更是就業友善的幸福典範城市。

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