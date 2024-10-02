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颱風山陀兒牛步！全台釀1死70傷2失蹤　統計災情247件

▲▼強烈颱風山陀兒逼近 金門岸巡呼籲勿到岸際觀浪 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲山陀兒環流在沿海掀起狂風巨浪 。（圖／記者林名揚翻攝）

文／中央社

颱風山陀兒強度持續減弱，中央災害應變中心今天下午最新統計資料顯示，颱風災情共計247件，造成1死、70傷、2失蹤，並發布台東縣和屏東縣共22條土石流紅色警戒。

中央災害應變中心下午進行第11次工作會報暨情資研判會議。消防署指出，目前造成1人死亡、70人受傷、2人失蹤。死亡案件為花蓮縣消防局昨天上午11時許獲報，壽豐鄉1名7旬男子在自家修樹不慎墜落身亡。

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另外，雲林縣消防局昨天下午1時許獲報，台西鄉夢幻沙灘疑有1人落海，但今天風浪過大，暫停搜救行動；另有民眾報案稱，今天下午近2時目擊花蓮縣秀林鄉水源村水源橋有人被水沖走，消防局已派員積極搜索中。

疏散概況方面，內政部表示，目前有11縣市進行預防性疏散，截至下午2時止，累計撤離人數共計9240人，分別是新北市357人、台中市4人、南投縣93人、雲林縣8人、嘉義縣32人、台南市628人、高雄市2682人、屏東縣1249人、宜蘭縣95人、花蓮縣3064人、台東縣1028人。

▲▼。（圖／災害應變中心）

▲山陀兒襲台全台傷亡人數統計。（圖／中央災害應變中心）

收容安置部分，衛福部說，截至今天下午3時止，共開設104處收容處所，收容安置共1654人。

農業部則發布22條土石流潛勢溪流的紅色警戒，都落在台東縣和屏東縣。

經濟部表示，全國有7處淹水，包括台南3處、高雄1處、屏東3處，均已退水，主要受暴潮影響溢淹10至30公分，後續仍可能受漲退潮影響再次積淹。此外，全國曾停電用戶數為3萬9438戶、仍停電用戶數3494戶；基地台受損21座、待修復13座。

▲▼山陀兒颱風襲台，台9線342K-343K發生落石阻礙交通 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲山陀兒颱風襲台，台9線342K-343K發生落石阻礙交通 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

交通部指出，目前東部和南部公路預警性封閉共計12處，蘭嶼機場13跑道的風向風速計、跑道側面的進場滑降指示燈（APAPI）內側燈箱，遭大浪沖毀。

擔任副指揮官的經濟部次長何晉滄裁示，行政院長卓榮泰先前指示，有關離島及偏鄉的通訊、維生管線搶修、擱淺船隻監控應處等事項，請相關單位和地方政府落實辦理。

何晉滄表示，颱風強度已減弱，但仍請相關單位做好路樹、招牌及施工圍籬等物的強固措施，以降低危害；農業部已發布22條土石流紅色警戒，請相關地方政府針對須撤離的保全戶，加強疏散撤離和收容安置工作。

▼山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

▲▼山陀兒颱風路徑預估。（圖／氣象署提供）

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