獨／北市多名女民代遭恐嚇性騷　顏若芳不忍了...噁心內容曝

▲北市多名女民代疑收恐嚇電郵。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市多位女民代近日接獲恐嚇電子郵件，初步了解有民進黨議員及國民黨議員等人。電郵內容包含威脅性言詞及性騷擾暗示如，「母豬肉便器」、「乖乖趴著，同時X死妳們」等不雅文字。據了解，顏若芳議員已向警方備案，強調民眾若遇到言語羞辱，都不應隱忍，要勇於站出來捍衛自己權益。

據了解，該名歹徒近日鎖定北市多名女議員，以電子郵件方式同步發送不雅文字，其內容言詞粗鄙，明顯帶有性暴力相關詞彙、侮辱性言語，以此威嚇，試圖想讓收件者感到恐懼、不安，進而影響其日常生活及工作。

▲歹徒傳電子郵件寄給多位女民代。（圖／民眾提供）

《東森新媒體ETtoday》經實際查證，確認民進黨議員顏若芳為其中一名受害者，亦收到包含上述不雅文字的郵件。

顏議員表示：從9月24日至今，電子郵件幾乎天天都會有同位民眾寄信過來，內文夾雜許多性羞辱言語，讓我和團隊不堪其擾，但我不會忍氣吞聲，將會向警方備案，也藉此向大眾示範，如果遇到這般言語羞辱，任何人都不應隱忍，應要勇於站出來捍衛自己的權益，我也要提醒大家，無論對象是不是公眾人物，在評論時都應謹言慎行、彼此尊重，千萬不要逞一時口舌之快而招致法律後果。

至於，歹徒是否為單一人士，或是否有更多女性民代同樣遭遇此類騷擾，目前待進一步調查釐清。