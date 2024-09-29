山陀兒海警範圍擴大！估「周四脫離暴風圈」　粉專曝明停班課情形

▲AI模式預測，山陀兒颱風登陸機率接近99% 。（圖／翻攝觀氣象看天氣臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒逼近台灣，氣象署擴大海上警戒範圍，納入台灣東南部海面，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前各國官方路徑西調，對南部影響劇增，至少周四才有機會脫離暴風圈，明天雖然還達不到停班課標準，但各地陣風都會明顯加大。

氣象署最新觀測資料顯示，山陀兒颱風中心下午5時的中心位在鵝鑾鼻的東南方約380公里之處，以每小時9公里速度，向西北西進行，7級風平均暴風半徑180公里、10級風平均暴風半徑60公里。

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氣象署指出海上警戒範圍，包括台灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。今晚至明日，基隆北海岸、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海有長浪發生的機率，台灣附近各海面及巴士海峽風浪亦將逐漸增大。

▲山陀兒颱風海上警戒範圍擴大 。（圖／氣象署提供）

「觀氣象看天氣」發文表示，剛出爐AI模式取得共識，包含輝達等7大AI模式，都認為回從高雄-屏東一帶登陸。根據AI模式的過往經驗，目前可以說登陸機率已經接近99%，各國官方路徑也都紛紛西調。

「觀氣象看天氣」指出，除了東部以外，可以說是對南部影響劇增，北部地區則要看共伴效應發生位置而定。颱風行走速度十分龜速，從氣象署路徑得知暴風圈至少會一路影響到周四上半天，下半天起本島才有機會脫離暴風圈。

明天就是上班上課日，「觀氣象看天氣」表示，各地方民眾雖然還達不到停班課標準，但各地陣風都會明顯加大，在外行車、行走務必注意樹枝等掉落物，留意自身安全。