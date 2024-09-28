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輝達AI模式預測「準山陀兒」颱風：直接西部登陸　無中央山脈屏蔽

▲▼準「山陀兒」潛勢路徑。（圖／中央氣象署）

▲準「山陀兒」潛勢路徑。（圖／中央氣象署，下同） 

記者葉國吏／綜合報導　

熱帶性低氣壓TD22預計最快今天就會增強為颱風「山陀兒」(Krathon)，下週二（1日）、三（2日）最靠近台灣。氣象粉專「觀氣象看天氣」發文指出，以目前7個AI模式來預測路徑，未來有極大機率直接侵襲(登陸)台灣。

中央氣象署預報員張承傳表示，熱帶性低氣壓TD22預計最快今天就會增強為颱風「山陀兒」(Krathon)，從28日2時的潛勢路徑圖來看，TD22預測路徑偏西往台灣東部靠近，目前前進速度稍微停滯，預計在週一會開始加速，到菲律賓北方海面後V型迴轉、貼著台灣東部北上。

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▲▼TD22暴風到達時間及機率。（圖／中央氣象署）

氣象粉專「觀氣象看天氣」發文，表示目前全球最倚重的7個AI模式，最新預測紛紛西調路徑「預估未來有極大機率直接侵襲(登陸)台灣」，其中輝達、伏羲、微軟、IFS等AI模式「更是預測從西部登陸」。

粉專小編表示，若從西部登陸，對於西部威脅更是嚴重加劇「颱風影響時間更會延長」，從10/1一連到10／3(四)。綜合目前所有資料來看，全台灣對於準山陀兒颱風都要嚴加防範，北部、東北部地區更要防範共伴效應，造成的連日豪大雨、西部則需要密切留意颱風路徑。「若從西部登陸無中央山脈屏蔽。」

 
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