深圳醉女路邊直接脫褲大小便　老司機好心幫她擦屁屁

圖文／鏡週刊

中國網友近日瘋傳一片段，相信在本月25日的廣東深圳，就在夜深人靜的夜晚，一名妹子喝醉酒搭網約車，但在途中突然下車，更在路邊直接脫褲大小便，接著下一秒就發生驚奇的畫面。

影片可見一名妹子酒醉，搭上網約車，途中突然下車、在路邊大小便。不過這位網約車老司機相當好心，竟然當街幫妹子擦屁屁，最後再攙扶妹子回車上。

這個過程剛好被路過的一名用路人拍下，隨後影片上傳網路，引發網友們熱議。網友們直呼：「這司機太好心。」、「真難為司機了。」、「畫面不忍直視。」、「這要給司機加錢啊！」

不過中國人隨地便溺的消息經常傳出，包括在路邊，甚至是電梯，都經常變成「廁所」。另外近期在南韓濟州島也頻頻傳出，中國媽媽帶著孩子旅遊，卻直接在人行道上或路旁，就讓孩子隨地便溺。



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