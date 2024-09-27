快訊／台中又有死亡車禍！女騎士「慘遭校車爆頭」　盧秀燕回應了

▲校車撞擊瞬間曝光。（翻攝記者爆料網）

文／鏡週刊

台中日前才發生「巨業客運」司機撞死東海大學女學生事故，引發社會廣泛討論，未料今（27日）上午又發生大車撞死人事故，1輛載滿學生校車下坡路段突然撞擊前方騎車婦人，婦人頭部重創慘死。

從事發畫面可見，一輛中型公車下坡轉彎行駛時，突然撞擊前方1輛微型電動二輪車。綜合媒體報導，該輛公車載了10多名學生，從台中太平區中山路一段往二段開，要帶學生去某私立中學，未料途中發生車禍。

整起事件校車上無人傷亡，不過遭撞的婦人當場被「爆頭」身亡，已知雙方都沒有酒駕，詳細事發原因，有待警方進一步調查釐清。

▲台中又有大車撞死人事故。（翻攝記者爆料網）

針對東海女大生遭撞死一事，台中市長盧秀燕日前宣布執行「公車大執法」專案，今上午她前往視察，受訪回應孩子不能夠白白犧牲，要更強力執法保障行人安全，並說日前所開始的「公車大執法」專案會無限期持續下去「直至交通改善為止」。

▲盧秀燕上午視察「公車大執法」專案。（台中市政府提供）

至於被問到今上午又有車禍，盧秀燕表示知情，詳細狀況還在了解中。

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