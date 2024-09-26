全台首次F1展演！中市府iTaichung新增4國語言　服務更國際

▲▼台中市為迎接全台首次國際賽車展演，iTaichung免費上網新增4國語言服務更國際。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

為迎接9月28日「亞洲唯一、台灣首次」的台中國際賽車展演，盛會活動將吸引大量國內外旅客來到台中，台中市政府數位治理局積極推動服務國際化，推動數位市民平台「台中通」升級改版國際化，並將免費無線網路「iTaichung」平台導入多國語言介面，將台中市打造為數位國際城市，與世界接軌。

數位治理局長林谷隆表示，iTaichung是台中市政府提供的免費無線上網服務，全台中共有1195處免費上網的熱點，涵蓋洽公場所、文教場館、大眾運輸節點如台中火車站周邊、高鐵烏日站、客運轉運站及熱門景點等。原iTaichung使用介面僅有中、英文版，改版後已增設日、韓、印尼及越南等多國語版，為造訪台中的國際友人打造友善數位服務。

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林谷隆也說明，數位市民平台「台中通」配合此次國際賽車展演活動，平台介面新增英、日、韓等多國語言支援，並依照服務類型重新調整台中通會員為三大等級，分別為基礎會員、一般會員與全功能會員，民眾可依照不同需求服務申請不同等級的會員，讓台中市民與國際遊客都能享受更便捷的數位服務。

此外，「台中通」也推出趣味問答活動（https://gov.tw/kK1），並提供「國際化介面」，參與者在9月25日至28日登入最新版本APP並完成3項答題，便有機會抽中正版授權模型車、台中知名飯店住宿券等好禮。

除了趣味問答外，數位局還特別推出活動專屬優惠地圖(https://showrunmap.taichung.gov.tw/)，涵蓋超過900家台中市的旅宿、餐廳、伴手禮店家等，讓參加賽車盛會的遊客能輕鬆找到各種優惠與服務，享受精彩台中遊。