囂張！「王水煉金」強酸排山林　扣7千萬黃金半成品4人收押

▲新北環境稽查重案組召集人兼副市長劉和然，召集地主、環保局、新北刑大及保七刑大前往會勘。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北環保重案組聯合檢警破獲王水煉金集團！新北環保局近期發現，一個不法集團在新北市林口與新竹縣新埔鎮排放大量強酸有害廢液，嚴重污染山林環境。環保局隨後會同保七總隊與新北市刑大展開追查，成功逮捕陳姓主嫌等人，並查扣黃金半成品約700兩，估計市值達7000萬元。警方一共移送11人，其中陳嫌等4人遭羈押，其餘7人交保。

新北市環保局指出，該不法集團在林口山區利用王水處理廢電路板、廢牙冠及舊金等物提煉黃金，隨後將含有重金屬銅、鎳、總鉻、鉛、鎘等有害物質的強酸廢水直接排放到山林中，導致草木枯死、環境嚴重受損。環保局隨即指派重案組，會同保七總隊及新北市刑大組成專案小組，報請新北地檢署指揮偵辦。

今年6月4日與9月3日展開兩次搜索行動。6月4日，專案小組循線至新竹縣新埔鎮，當場查獲業者正在進行黃金提煉作業，並非法排放有害廢液。當下，執法人員立即命令業者停止作業，並扣押約700兩黃金半成品，估值約7000萬元。6月4日移送5人，陳姓主嫌等3人被收押，2人交保；9月3日環保局再度出擊，這次一共移送6個，1人被收押，5人交保。此案共移送11人，其中陳嫌等4人遭羈押，其餘7人交保。

新北市副市長兼新北環保重案組召集人劉和然昨日下午（24日）帶領環保局、新北刑大及保七總隊人員至林口山區會勘，並進行現場採樣，初步推估並劃定污染範圍。劉和然強調，市府將全力徹底根除此環境犯罪，並要求後續對污染土地進行改善整治，對涉及公安風險的地下工廠違建也將同步拆除，還林口山區一片乾淨美麗的環境。

環保局進一步表示，經土壤檢測發現其中銅含量已嚴重超標近兩倍，依照法規將該地劃定為污染控制場址，並命令污染行為人進行調查與整治。除了要求行為人承擔環境復原的費用外，還將計算其非法排放廢液所節省的成本，並依此追討不法所得，讓污染者為其行為負起環境責任。市府各相關單位也將展開違章建築的拆除及恢復土地農用等措施，確保新北市的環境不再遭受二次破壞。

環保局也提醒民眾，在出租土地或房屋前，應先確認承租人的使用用途，並隨時關注租賃期間的使用狀況，若發現疑似非法活動或有不明物質堆置，應立即撥打1999市政服務專線通報；若地主未經主管機關許可，將土地提供他人堆置或回填廢棄物，亦屬違反《廢棄物清理法》第46條規定，可處1年以上5年以下有期徒刑，並併科最高新臺幣1,500萬元罰金。