低壓籠罩全台濕答答　下周恐有颱風逼近「東部雨下到一片紅」

▲受到低壓帶影響，未來一周台灣各地都有降雨機率。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

目前熱帶系統仍相當活躍，中央氣象署指出，台灣東南方海面預計這一、兩天就有新的熱帶性低氣壓生成，下周接近台灣，若風向偏北風，屆時北部、東部雨勢明顯；近期台灣位處於低壓帶環境，水氣較多，各地都有降雨情形，外出記得攜帶雨具。

熱帶性低氣壓TD20於今日上午生成，氣象署技正謝佩芸表示，預估晚上有機會增強為颱風，未來朝東方向日本前進，對台灣沒影響。台灣東方海面到菲律賓東方海面仍有新的熱帶系統生成，對台灣天氣也會有影響。

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▲熱帶性低氣壓TD20路徑預估。（圖／氣象署提供）

她說，北方鋒面系統逐漸通過台灣，因此今天受到鋒面影響，雖有對流雲系發展但整體鬆散零星，中部以北、北部地區雖可以看見陽光，但雲系移入就有雨勢，午後宜花東半部及中南部山區降雨較明顯，今天天氣不穩定，外出攜帶雨具。

她表示，更要注意的是台灣東南方海面，這一、兩天有新的熱帶系統在台灣附近海面生成，但仍有不確定性，以目前資料來看周日到下周比較接近台灣東方近海，甚至可能更接近台灣，但變數相當大，氣象署持續觀察後續發展。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

未來一周降雨，謝佩芸指出，明天到周五東北風影響，加上水氣多，北部、東半部降雨比較明顯，中南部也有短暫陣雨，山區可能有較大雨勢，北海岸跟東半部沿海要留意局部大雨的可能

她表示，明、後天台灣東方外海是低壓區，帶來東北風，水氣偏多，北海岸、大台北及東半部可能有局部較大雨勢，午後雷陣雨主要在中南部，尤其嘉義以南留意午後局部大雨。

謝佩芸說，周日、下周一低壓系統更接近台灣，北部、東半部水氣更多，降雨更明顯，但雨勢會受到熱帶系統位置與強度影響，若偏東風降雨熱區在宜花地區，偏北風，北部、東北部降雨更明顯，但仍有變數，要持續觀察。

▲未來天氣變化趨勢。（圖／氣象署提供）

熱帶系統若發展為颱風，謝佩芸表示，秋颱狹義解釋是指颱風從台灣偏南邊通過，其外圍環流跟北邊下來的東北風跟北風，在東部外海產生交界面，容易對北部及東北部帶來劇烈降雨。

但謝佩芸說，不是每個秋天颱風都會發生這樣情形，因此還是要關注這顆熱帶系統的外圍環流的狀況，接近台灣是否有東北風影響，帶來雨勢會有不一樣變化。