3、4歲小姊弟慘被燒死！　5寶媽外出遭起訴

▲嘉義小姊弟遭反鎖獨留家中，遇火警雙亡。（圖／記者翁伊森翻攝）

文／中央社

嘉義縣一對4歲、3歲姊弟去年10月間在房間內熟睡，住屋卻發生火警，無逃生能力姊弟葬身火窟，嘉檢認為姊弟母親張女不該外出又鎖門獨留2子女在屋，依過失致死罪嫌起訴。

嘉義縣民雄鄉菁埔村去年10月16日上午發生住宅火警，消防局派遣人車搶救，為一處三合院住宅全面燃燒，3歲男童及4歲女童受困火場，無大人在場，布水線灌救，因大門深鎖，經破門才救出躺在床上2名幼童，經急救仍不治。

嘉義地檢署起訴書指出，2名幼童均因吸入濃煙陷入昏迷，無法逃生，造成身體大面積燒傷致死；起火處在客廳垃圾桶附近，因不明餘燼引燃屋內雜物，而引發火勢延燒。

嘉檢表示，2幼童父母何男、張女都有抽菸習慣，發生火災當天，何男起床後，曾在廁所內抽菸，後來叫醒其他3名子女，於當天上午7時30分前陸續出門上學及工作，張女於當天上午9時56分獨自騎機車出門，同日上午10時34分由鄰居發現房屋起火通報，而張女於上午10時39分才回到家。

張女供稱，當天從起床到出門前，都沒有在住處內抽菸，而2名年幼子女也不曾以打火機點火，只會將打火機丟來丟去把玩，且出門時，客廳垃圾桶並無異狀，自己更沒有將菸蒂丟垃圾桶習慣。

嘉檢指出，經調查，起火處在客廳垃圾桶附近，原因應是有餘燼或火種引燃火勢，加上，火災原因調查鑑定人員證稱，餘燼及火種並非僅限於未完全熄滅菸蒂，且以2幼童陳屍處及樣態，非玩打火機造成，因此，失火燒毀建築物罪嫌，無法判定由誰造成，證據不足，為不起訴處分。

嘉檢表示，姊弟母親張女涉嫌獨留6歲以下子女在家獨處，且發生火災造成死亡，明顯有過失，依過失致死罪嫌起訴。