8月份銷量幾近腰斬！　BMW熬不下去「重返中國價格戰」

▲8月份BMW在大陸的銷量幾近「腰斬」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

寶馬中國（BMW）7月宣布退出中國汽車價格戰，沒想到8月份的銷量幾近「腰斬」。數據顯示，8月份，BMW在大陸市場僅售出3.48萬輛，較去年同期下跌了42%。而近日，BMW做出了下調相關車型售價的決定。業內人士普遍認為，BMW重返「價格戰」，受近期銷量暴跌、市場壓力、前期漲價策略失敗以及市場競爭激烈等多重因素影響。

據《證券日報》報導，BMW最新財務報告顯示，2024年上半年，汽車業務的總收入為630.09億歐元，與上一財年同期大致持平，而淨利潤卻降至56.56億歐元，比去年同期縮減了14.6個百分點。其中，在中國市場，BMW的交付量滑落至37.64萬輛，比去年同期減少4.3%。

對於中國市場銷量下滑，BMW認為，近年來，中國本土電動汽車製造商在電動汽車領域迅速崛起，憑藉自身優勢，持續搶佔市場份額，迫使包括BMW在內的多個歐洲汽車品牌不得不採取降價策略。此外，今年8月份，BMW在中國市場的總銷量已銳減至3.48萬輛，與去年同期的約6萬輛相比，近乎減半。

反觀競爭對手，賓士在8月份實現了4.9萬輛的銷量，奧迪則為4.79萬輛，而大陸新能源汽車領域的「新勢力」品牌，例如理想汽車也達到了4.8萬輛的銷量。

BMW在公告中表示，預計2024財年交付量比去年將略有下降，而此前曾預計略有增加；預計息稅前利潤率將在6%至7%之間，低於此前預測的8%至10%，也大幅低於市場預期的8.37%；資本使用回報率（RoCE）預計為11%至13%，同樣低於此前預測的15%至20%。

一位不願具名的汽車行業分析師表示，「當前，BMW正處於一個進退維谷的境地。若繼續深陷價格戰，無疑將侵蝕其品牌價值並影響利潤空間；但若不採取積極的價格策略，又難以有效捍衛市場份額，導致銷量持續承受下行壓力。這一現狀對BMW而言，無疑構成了嚴峻的挑戰。」

北京多個BMW銷售門店顯示，BMW此次下調售價的幅度相當大，旗艦純電車型i7、BMW3系和5系等熱銷車型均有不同程度的價格下調。這一系列降價措施顯然是為了在年底前衝刺銷量目標，彌補之前的銷量損失。

上述不具名分析師進一步表示，「8月份銷量的暴跌讓BMW不得不重返價格戰，以應對市場的挑戰。通過下調車型售價，BMW希望能夠提振銷量、維護市場份額，並為未來的發展奠定堅實基礎。然而，在這場激烈的市場競爭中，BMW能否成功實現目標，還需市場和消費者的進一步檢驗。」