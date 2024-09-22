快訊／北市士林國家警報響！大雷雨炸6縣市　示警區曝

▲雨勢不間斷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

今日各地出現豪大雨，雨勢不間斷，中央氣象署今（22日）下午2時55分、3時01分接連對6縣市發布大雷雨即時訊息，並針對台北市士林區、宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉及新北市汐止區發布災防告警，暴雨持續2小時。

基隆市、宜蘭縣、台北市、新北市大雷雨持續時間至4時30分，屏東縣、高雄市大雷雨則持續至下午4時0分，氣象署提醒，慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水。

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▲基隆市、台北市、新北市、宜蘭縣、高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對宜蘭縣得子口溪(五峰旗防砂壩)、宜蘭縣猴洞坑溪、新北市北港溪(汐止柯子林)、台北市雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至下午4時55分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

大雷雨即時訊息

影響時間：22日白天

＊警戒區域

基隆市：七堵區、暖暖區、仁愛區、中山區、安樂區、信義區

台北市：松山區、信義區、大安區、中山區、文山區、南港區、內湖區、士林區、北投區

新北市：新店區、三峽區、汐止區、瑞芳區、深坑區、石碇區、坪林區、石門區、平溪區、雙溪區、貢寮區、金山區、萬里區、烏來區

宜蘭縣：宜蘭市、羅東鎮、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、冬山鄉、五結鄉、三星鄉、大同鄉、南澳鄉

大雷雨即時訊息

影響時間：22日白天

＊警戒區域

高雄市：鹽埕區、鼓山區、左營區、楠梓區、三民區、新興區、前金區、苓雅區、前鎮區、旗津區、小港區、鳳山區、林園區、大寮區、仁武區、鳥松區、岡山區、橋頭區、路竹區、湖內區、茄萣區、永安區、彌陀區、梓官區

屏東縣：東港鎮、新園鄉、崁頂鄉、林邊鄉

山區暴雨

影響時間：22日白天

＊警戒區域：台北市士林區、宜蘭縣頭城鎮、宜蘭縣礁溪鄉、新北市汐止區