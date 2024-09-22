貨車司機侵犯女友人！床上變態喊：妳尪進去蹲，我當妳男人

▲貨車司機趁著女友人丈夫入獄之際，動手侵犯女友人。（示意圖／記者黃克翔攝）



記者柯振中／綜合報導

彰化一名貨車司機阿祥（化名）與女子小婷（化名）是朋友關係，怎料他竟趁著小婷丈夫入獄之際趁虛而入，意圖在小婷的住處侵犯對方。小婷事後不甘受侮，決定報警處理，案件才曝光，阿祥也因此需要入獄10個月，得不償失。

根據判決書內容，阿祥與小婷是朋友關係，小婷的丈夫入獄以後，阿祥時常關心對方，更是會幫忙辦理接見，因此深受小婷信任。

2023年1月間，阿祥藉口要帶東西給小婷，小婷不疑有他，邀請對方來到住處。怎料阿祥一進到房間，立即換了一副模樣，直接將小婷壓在床上，並且開始動手侵犯。

這時小婷相當害怕，用棉被包裹住身體，並且不斷反抗。怎料這時阿祥又繼續動粗，不但脫去小婷的私密衣物，更說要在小婷丈夫入獄的期間，充當小婷的丈夫。

▲貨車司機趁著女友人丈夫入獄之際，動手侵犯女友人。（示意圖／記者黃克翔攝）



直到後來阿祥的電話響了起來，小婷趕緊說「有人找你」，才終於從惡狼手中逃脫。事後小婷聯繫友人，在友人的陪同下前往派出所報警，並且前往醫院採證，也在身上多處採集出男性DNA，這些DNA均與阿祥的型別相符。

阿祥挨告後則辯稱，確實有親吻小婷的身體各部位，以及解開貼身衣物，但當下小婷並沒有拒絕，是後來聊天的時候，小婷才說「不可以這樣」等等，且他左手肌腱斷裂、無法施力，沒有辦法用強迫的方式逼人就範。

阿祥聲稱，小婷的生活當中還有位男性友人，可能是這名男性友人不滿他對小婷呵護有加，心生忌妒才慫恿小婷報案。

不過，因為小婷指證歷歷，加上身上驗出了屬於阿祥的DNA，且事後阿祥還透過通訊軟體向小婷道歉，彰化地院法官並不採信阿祥的說法，最後依照強制猥褻罪，判處10月有期徒刑，全案仍可上訴。