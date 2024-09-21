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77歲翁與33歲保姆奇蹟生子！親子鑑定出爐　老漢卻被活活氣死

77歲翁與33歲保姆日久生情，生下1名孩子。（圖／翻攝自微博）

▲葉姓老翁與保姆日久生情，生下1名孩子。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸安徽省淮南77歲老翁葉華謹與年僅33歲的保姆生下孩子，老來得子的喜悅還沒散去，5個女兒立即與他展開激烈爭吵，甚至大罵保姆「妳不知廉恥，勾搭我爸，是何居心啊！」女兒們一口咬定，保姆是騙子，並逼迫老父和孩子做親子鑑定。更令人沒想到的是，鑑定結果一出，葉翁竟然被活活氣死了。

綜合陸媒報導，葉華謹是礦務局的退休幹部，5個女兒都已成家立業，74歲時喪偶，讓他的生活頓時失去色彩。看到父親日漸消瘦的身影，女兒們心疼不已，經過商議決定為爸爸找一位保姆，既能照顧日常起居，又能陪伴聊天解悶，最後聘請了33歲的任應娥到家中工作。

隨著日子一天天過去，2人漸漸熟悉起來，葉翁發現任女不僅勤勞能幹，還很善解人意；任應娥則在老翁身上找到了父親般的關愛，進而發展出一段「父女戀」。2000年初，33歲的任應娥發現自己懷孕了，葉華謹堅定地表示要留下孩子，然而5個女兒卻不同意，她們拒絕承認孩子的身份，懷疑孩子並非父親親生。

在葉華謹的堅持下，任女生下了孩子，當男童到了上學年齡時，戶口成為了棘手的難題，因為沒有合法身份，無法正常入學，為了解決問題及平息女兒們的質疑，葉華謹提議進行親子鑑定，結果顯示男孩確實是葉華謹的親生兒子。有了親子鑑定的結果，葉華謹決定不顧女兒們的反對，與任應娥舉行了簡單婚禮。

女兒們對父親的決定感到憤怒，拒絕接受這個新組建的家庭，對任應娥母子的態度越發惡劣，甚至將弟弟趕出家門。不幸的是，葉華謹的健康狀況開始急劇惡化，需要家屬簽字同意動手術，但女兒們拒絕簽字，這個決定深深地傷害了老父親，讓對方因為氣憤導致病情加重離世。

葉華謹的離世並未平息家庭紛爭，反而引發了新的矛盾，在他生前立下的遺囑中，將全部遺產留給了任應娥母子，遭到女兒們強烈反對。除了遺產問題，撫恤金的申請也成為焦點。作為葉華謹的合法妻子，任應娥有權申請撫恤金，然而女兒們百般阻撓，使申請過程異常艱難，無奈之下她只能求助媒體，最終在輿論壓力下成功獲得撫恤金。

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