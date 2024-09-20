張國煒槓上大哥張國華！告他「違背遺囑」　北檢檢肅黑金組偵查

▲張國煒告大哥張國華背信。（圖／記者陳雅韻攝）

文／中央社

長榮集團創辦人張榮發的長子張國華被控違反證券交易法，張榮發四子張國煒對張國華及遺囑執行人提告背信。北檢日前接獲刑事告訴後，均一併分由檢肅黑金組釐清。

長榮股東認為，巴拿馬長榮公司於民國111年間選出張榮發的二子張國明為常任董事長，但張國華疑似掌控巴拿馬長榮，與長榮海運的3間公司股權及1筆不動產交易，金額近300億元，涉有不法疑慮。

長榮股東今年3月間向台北地檢署提起多件刑事告訴，提告張國華與長榮海運董事會成員等人涉嫌違反證券交易法。

張國華當時指出，他在去年6月30日長榮海運除息日，以盤後鉅額交易購買股票，至今沒有賣出的計畫，交易依法申報，無內線交易，無任何獲利。

此外，張榮發於民國105年過世後留下遺囑，多數遺產包括存款、股票及不動產，由4子張國煒單獨繼承，張國煒可分得新台幣140億餘元。張榮發三子張國政向法院提出確認遺囑無效之訴，最高法院今年8月判決遺囑有效確定。

張國煒認為，張國華與4名遺囑執行人違背張榮發的遺囑，也未依照遺囑內容執行職務，因此對張國華等人提告背信，並另向台北地方法院聲請解任遺囑執行人並改定適格的遺囑執行人。

北檢指出，接獲相關刑事告訴後，已一併分由檢肅黑金組偵查。