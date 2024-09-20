千億豪門婚變！正宮怒曬「家暴血衣」　親揭小三示愛文：好愛你

▲宏泰集團林鴻南（左）與王婉玲（右）夫妻撕破臉互告，豪門婚姻內幕也隨之曝光。

圖文／鏡週刊

鏡週刊本週三（18日）獨家揭露千億宏泰林家掌門人林鴻南與王婉玲豪門婚變、夫妻互告內幕，王婉玲指控林鴻南長期對她家暴又外遇；林鴻南也透過律師反控妻子長年酗酒，因婚外情失敗經常對他施以暴力。雙方雖然撕破臉，但當時王婉玲仍對本刊再三強調，「不想離婚，仍等林鴻南回頭。」

殊不知當報導出刊後，王婉玲及其娘家人眼見林鴻南透過律師反控她是「因婚外情失敗而罹患身心惡疾」感到相當氣憤，原先對於林鴻南外遇、家暴細節有所保留的她，主動聯繫本刊怒批，「真沒良心的一個人，要遭天譴。」決定透露更多內情。

「林鴻南從跟我結婚後就不斷外遇，導致我長年憂鬱症，吃藥長達十年以上，我苦求他改善未果，我從來沒有外遇過，這段婚姻讓我每天像在深海裡抓不到浮板，過後確實遇到一個廠商對我表示關心，我很感動，但那是因為這個世界終於有人關心自己，無關乎愛不愛，我們前後只見過四次面，沒有任何踰矩的關係。」

「林鴻南要這樣一直誣陷我，說我是外遇不順才憂鬱症，實在太噁心。」王婉玲表示，早在2017年前後，林鴻南就和基金會高階主管M有婚外情，據悉，M身材姣好、外型豔麗，曾一度頗具代表性。

M在某次出差前，林鴻南曾傳訊表示「好想妳」，M立即回覆長文，親暱稱呼林鴻南英文名Phillip，強調真的好愛好愛林鴻南，想到要跟他分開這麼多天就擔心他會改變而感到害怕，自己最大的心願就是永遠跟林鴻南在一起，遇到他、愛上他真的很幸運，希望林鴻南給她信心，讓她可以突破關卡，兩人能永遠永與在一起。

「當我發現後，立即跟M說請她不要這樣，結果對方竟然態度囂張反嗆我，往後在公司看到我還當作沒看到，現在的人當小三還可以這樣嗎？」王婉玲提到M就會越講越氣。

除了M之外，此次引發王婉玲跟林鴻南分居的L，同樣身材姣好，外型屬於氣質型，王婉玲透露，L同樣也是宏泰高階主管，對方已婚，先生是一家私人股權投資公司合夥創辦人，王婉玲表示，L曾經傳訊「我愛你」給林鴻南，當時手機螢幕跳出訊息，被林鴻南及王婉玲的兒子及女兒看到。本刊出刊後，王婉玲將報導傳訊給L的先生表示，「你是一個很優秀的人，但是沒有管好老婆。」

▲▼王婉玲出示沾滿血跡的衣物（圖）及沙發照片（紅圈處），表示是被林鴻南打所致。圖中血跡經後製處理。（王婉玲提供）

此外，王婉玲也提供兩張8年前照片，分別是沾滿血跡的黃色休閒上衣、純白色的褲子，以及有大面積血跡的沙發。「以上照片就是林鴻南只為了大家朋友在吃飯時，喝多了大家輕摟了一下對方的肩，他就把我帶回娘家，在我父母親的面前打的我全身是血。」她表示，沒有人會想將家醜外揚，但她實在被欺壓到不知道該如何是好。

▲林鴻南透過杰論律師事務所回應王婉玲指控。

對此，林鴻南透過杰論律師事務所表示，「與王女士之糾紛均為私人事務，並已於日前聲明稿中逐一回應，相關案件刻正由法院審理中，為尊重司法、維護乾淨的審判空間、不浪費社會資源，針對王小姐所有不實言論，均不再予以回應。」同時，「再度嚴正呼籲，任何人均不應藉由新聞媒體及濫用言論自由以左右司法、侵害他人權利，圖謀一己之私欲。」

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