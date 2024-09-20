妻被抓包晚歸直接不裝了　夫報失蹤找3年心寒放生

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人妻小花（化名）經常找藉口晚歸，被丈夫阿榮（化名）發現異狀，竟趁著半夜離家出走，連手機號碼都換掉。阿榮向警局通報失蹤，找了3年依舊沒有任何小花的消息，最終心寒決定向法院訴請離婚，並在日前獲得法官裁定准許。

▲阿榮發現妻子小花經常找藉口晚歸，於是提出質疑，沒想到妻子竟直接離家出走。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿榮在判決書中主張，和小花婚後原本相處和睦，但自從小花外出去餐廳打工，就時常找藉口晚歸，甚至要求分房睡，2021年1月間小花說餐廳老闆娘有事外出，所以會比較晚回家，結果被他抓包事實並非如此，於是提出質疑，沒想到過沒幾天，小花就在半夜直接離家出走。

阿榮表示，小花離開之後，手機一直處於關機狀態，他向警局通報失蹤，並委託親友幫忙尋找，至今仍音訊全無，小花的手機號碼也更換了，根本無法聯繫，考量到小花已經離家出走超過3年，他才決定向法院訴請離婚。

阿榮的妹妹也出庭證稱，嫂嫂無故離家，一去不回，這3年多來都不曾回來探視家人。而小花經過法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

法官認為，小花離家超過3年，至今行蹤不明，長期以來與阿榮徒有夫妻之名，而無夫妻之實，夫妻倆確實有難以維持婚姻之重大事由存在，最終裁定准許阿榮的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。