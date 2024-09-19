超多妹「被孫生私訊」套路都一樣　對話曝光！她嚇到直接封鎖

▲孫生突然私訊「加了」，讓原PO疑惑不已。（圖／原PO提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



網搜小組／劉維榛報導

網紅孫生突爆料，有人想蹭他流量，更稱「有些女生也太可怕」，匪夷所思的PO文曝光後，Threads平台卻出現不少女網友指稱，曾被孫生以「好加了」私訊過，嚇得當事人直接封鎖，更引來眾多網友直呼「亂槍打鳥，看誰會上鉤？」「你是我看到的第五個人」。

一名女網友在Threads直呼「才發現大家的台詞都一樣的嗎？」接著附上一張對話截圖，時間回到2022年1月26日，YouTuber孫生主動私訊一句「好也加了」，原PO匪夷所思反問「哈哈哈加什麼？」孫生回應，「IG呀，你是護理師呀很棒」。

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原PO透露，當時她直接封鎖孫生，因此看不到事後的限動，是網友傳給她看才知道的，原來很多女生都被同樣的話題私訊過。

文章曝光後，引來許多網友討論，「為什麼護理師然後很棒吧？這什麼開頭？」「亂槍打鳥，看誰會上鉤？」「要小心了喔」、「你是我看到的第五個人」、「為什麼文字會有聲音」、「今日第三篇，只能說...他是懂流量的」、「以後都知道亂密的人想幹嘛了」、「時間大師欸」。

留言串不少女網友也貼上類似對話，孫生同樣說「好也加了」，對方則回是不是加錯人，孫生則說「好像是哈哈，但沒差，妳是有質感的性感」；或是「妳可以，來開聊，最近煩死god」，以及「你有刺青加分」等話題。

事實上，孫生昨（18）日突在Threads爆料，「我真心跟妳們交朋友，妳們卻只想用我蹭我流量，有些女生也太可怕...小動作好多，我大問號，Ｑ：哪裡有跟我一樣單純坦率的人？」

孫生還說，「我覺得很感動，剛超多女生來密我，而且蠻多是好看的，但看照片不準，還是要看本人！對，我要的就是我們要保護對方，最討厭大嘴巴，妳保護我我保護妳，這是屬於我們的事。所以我才常說高玩要跟高玩一起玩！好也加了，決定出一首歌！」