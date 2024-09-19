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金阿波羅BB Call不到大陸設廠！媒體人曝原因：美方要求軍情合作

黎巴嫩真主黨成員使用呼叫器集體爆炸，遭傳該產品係由金阿波羅公司生產，董事長許清光澄清「非台灣製造」。（圖／中國時報范揚光攝）

▲金阿波羅董事長許清光澄清，這款爆炸的呼叫器「非台灣製造」。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

黎巴嫩武裝組織真主黨成員在當地時間17日下午，使用傳呼機（俗稱BB Call）集體爆炸，造成大量死傷，而台灣金阿波羅公司也被捲入製造該呼叫器的風波，董事長許清光則在昨（18）日緊急出面滅火，強調「100%非台灣製造」，揚言跨國提告。對此，媒體人黃揚明指出，金阿波羅在大陸完全沒有生產鏈，因為後來與合作美國官方，需求包括軍情領域。

黃揚明18日在臉書發文表示，2011年7月，天下雜誌曾專題報導這次黎巴嫩真主黨爆炸呼叫器的貼牌廠商「金阿波羅」，標題為「金阿波羅　用對講機扣住FBI的心」。

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據他自己的消息來源透露，在台灣手機普及、呼叫器（BB Call）市場迅速萎縮的時代，金阿波羅雖努力改變經營模式，但與當時其他同業積極進入大陸市場不同，該公司在大陸完全沒有生產鏈，也因此成為它轉型進入「高機敏領域呼叫器」市場的契機。

黃揚明指出，當時，在一家全球知名大廠停產呼叫器後，向原本合作的美國官方建議可與金阿波羅合作，因為美國官方的呼叫器需求領域為「軍情、警消、醫護」等領域，其中一項產品要件，就是不能在大陸生產或代工。

黃揚明說，這些訊息在該則13年前的報導中也可證實，「金阿波羅選擇人少的路走。因為不攻標準化產品，不像許多同業紛紛到大陸設廠，後來遇到產能過剩，或尾款收不回來等問題。金阿波羅選擇留在台灣，與代工廠合作」、「需求主要集中在歐美的情報、消防、國防等單位。因為當災難來臨時，手機基地台往往不是線路塞爆就是故障，這時無線對講機就是最穩固的選擇。而對講機還有一特性，可以輕易做到一對多下達指令，對於維安、特勤、打火，有絕對必要」。

黃揚明也稱，消息來源還說，金阿波羅當年對自己開發的產品相當有自信，提供10年品保，因此進軍國際市場後，許多合作對象一試成主顧。

對此，媒體人謝曜州在貼文下方留言道「不要再這樣講了，他們真的會暈倒」；網友們則認為「再講下去，台灣BB Call廠商和米國情報網的關係，就是黃河也洗不清的程度」、「會做這種軍用品的大概知道自己要做什麼……老闆看起來只是『沒辦法』講清楚」、「黎巴嫩如果早點看到這篇報導標題，就不會找這家代工了」。

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