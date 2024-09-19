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瘋電影／神偷奶爸4　有古早味的卡通影片

文／賴賴

▲▼神偷奶爸4。（圖／IMDB）

瘋言瘋語

時隔七年的神偷奶爸，為什麼沒有感到陌生呢？原來是小小兵的IP鮮明，似乎處處可見，不過七年時間，神偷奶爸仍然繼續增產報國，所以今年又多了一個小BABY，整體感比較像是見老朋友的敘舊，所以連劇情都回到過去的恩怨，結構上也走電視卡通路線的小橋段銜接，不是動作片，反而比較像是溫馨家庭劇情，整體感就是卡通影片，不錯看，小朋友可以輕鬆看懂的內容。

劇情中有一些致敬的橋段，讓瞭解劇情的觀眾可以莞爾一笑，不懂的就直能跳過。可以感覺是希望將年齡層拉低的整體設計，但那橋段又好像有點矛盾，哈。


片　　名：神偷奶爸4
英文名稱：Despicable Me 4
上映日期：2024/07/03
類　　型：動畫
片　　長：94分鐘
國　　家：美國
語　　言：英語
導　　演：克里斯雷納德、派屈克德拉熱
演　　員：(配音)《神偷奶爸》史提夫卡爾、克莉絲汀薇格、米蘭達克斯格魯夫、特雷帕克《南方四賤客》
發行公司：環球影業

劇情大綱

從格魯一家人被迫搬家、展開全新家庭生活開始說起。原來是因為打從學生時期就槓上、全新的死對頭惡霸麥星（艾美獎得主威爾法洛配音）以及他既致命危險又美麗性感的女友瓦倫蒂娜（艾美獎入圍者蘇菲亞維佳樂配音）在校友會找碴，使得格魯全家人都被逼得四處逃亡？！

▲▼神偷奶爸4。（圖／IMDB）

▲小小兵的IP是這一系列成功的設計，最厲害的是他們都沒有獨特的人物性格。

▲▼神偷奶爸4。（圖／IMDB）

▲小小兵用情緒表達腳色。

▲▼神偷奶爸4。（圖／IMDB）

▲富翁世仇用蟑螂飛行器和變成蟑螂來尋仇。

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