宜蘭地院法官酒駕！喝伏特加上路「切西瓜」被攔　公共危險罪起訴

▲宜蘭地院張軒豪法官酒駕遭檢方起訴痛批「知法犯法」。（圖／記者游芳男攝）



記者游芳男、吳佩蓁／宜蘭報導

宜蘭地院驚傳法官酒駕！法官張軒豪8月19日晚間8時許，開車行經環市南路與縣政二街口時，因違規左轉遭警方攔檢，盤查時身上飄散出濃厚酒味，立刻要求他下車受檢，一下車就出現明顯酒態，酒測值高達1.05MG/L，事後他才坦承喝了酒精含量40%伏特加，宜蘭地檢署調查後，依公共危險罪嫌將他起訴。

起訴書指出，張軒豪上月19日下午5時45分許駕車從宜蘭地院停車場離開，晚間8時44分，他行經宜蘭市環市南路與縣政二路街口時，占用來車道「切西瓜」左轉，遭巡邏員警攔查，員警發現張身上有濃濃酒味，經酒測竟發現他酒測值高達1.05MG/L，嚴重超標。

檢方在起訴書痛批，張軒豪身為法官「知法犯法，明知故犯」，重度酒醉後駕車，不僅危及自身安全，極可能對他人及其家庭造成無法挽回的傷害，且警詢及偵訊時張軒豪都未能如實說出是在何時何地喝酒，請求法院量處適當之刑度。

對此，宜蘭地院表示，經法官自律委員會決議後，決議移送司法院法官評鑑委員會，尊重檢方起訴，事後是否停職行政處分，也會尊重司法院決定。

據了解，54歲張軒豪是司法官班第37期結業，任法官資歷約25年，擔任民事庭、宜蘭簡易庭及消債定股審判，承審專案案件類別包括原住民族事件及消債。