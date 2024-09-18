19歲警專生涉「吸毒白嫖」被逼拍片？　喊冤遭仙人跳

▲林男一度掙脫逃逸，但隨即被歹徒抓回。（圖／CTWANT提供）

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警專43期第二隊19歲林姓學生，17日凌晨與泰國籍女子，在永和區出租套房以4300元從事性交易，但林男完事後反悔，試圖偷回支付的現金，女方發現後大叫，門外闖入多位黑衣人痛毆他，並將他丟棄山區。林男事後稱自己一進門就被壓制，與黑衣人說法有出入，雙方各說各話。

林男原定以4300元買春，傳出完事後卻想從小姐那拿回支付的現金，涉嫌白嫖，小姐發現大叫後，門外闖入多位黑衣人毆打他，之後黑衣人將他壓上車，載往桃園龜山一帶，林男一度掙脫，逃到附近加油站，但隨即被抓回，並威脅他錄下自白影片，聲稱嫖妓、打小姐及吸毒，再將影片上傳學校群組及家屬，索討7萬2千元遮羞費。

林男母親看到影片後，立即向警方報案，警方在凌晨4時34分於桃園龜山找到人。據悉，林男獲釋後，坦承意圖買春，但到場後即遭人控制、毆打並搶走現金，自白影片是被威脅而拍的。但落網的黑衣人指控，林男就是偷小姐錢還打小姐，才會被他們依江湖規矩圍毆帶走處理。

目前警方已逮捕7名嫌犯到案，對於林男影片中自白的內容，已採驗林男的尿液送驗是否有毒品反應。至於詳情仍須等泰國籍女子到案還原事發經過，才能確定林男是否真偷錢白嫖。

對此，警察專科學校表示，絕對會配合警方調查，但該名學生罔顧校規及團隊榮譽，將予以最嚴厲處分，17日深夜宣布將他開除學籍。

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