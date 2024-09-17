阿公「用雙手過馬路」原因曝！暖男公主抱萬人感動　社會局說話了

▲年輕男子抱起阿公過馬路。（圖／網友「@skr682868」授權引用）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名女網友發文透露表示日前在高雄的馬路上，看見一個阿公用「雙手走路」，所幸一旁的年輕男子見狀直接將阿公抱起來，「他根本救了一條人命！」照片曝光後，吸引超過2.7萬人按讚，不少網友大讚男子「好人一生平安，這世界感謝有你！」，也有不少網友關心阿公的狀況，對此，社會局表示，會持續訪視關懷，勸導阿公外出使用輔具以維安全。

女網友「@skr682868」在Threads上發文貼出一張照片，只見一位年輕男子用公主抱的方式，抱起了這位阿公，並站在斑馬線上，似乎在等待紅綠燈。

女網友在文中透露，她原以為阿公是在路上跌倒了，但後來才發現，「阿公好像是在地上用雙手走路」。由於那時正巧準備轉紅燈，所以她也不禁直呼，還好這位好心的年輕男子從最右邊跑到中間，直接把阿公抱起來，「好人一生平安！這世界感謝有你」。

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「這位阿公太辛苦了吧！這種天氣地上是燙的耶」、「每次看到這樣都想落淚」、「阿公是不是需要輔具」、「人家是扶老奶奶過馬路，他是抱老阿公過馬路！真英雄」、「這個世界破破爛爛，卻總是有人在縫縫補補，好心人一生平安」。

據了解，阿公早年因一場車禍中截肢，平時獨居在家人名下的房子，孩子不定時會前往探視。阿公家中備有輪椅、助行器、滑力車，但阿公用不習慣輔具。

貼文引發熱議後，高市社會局表示，阿公是社會局服務的對象，領有身障證明，但阿公表示使用輔具會使行動變緩，故習慣用手撐地行動，不願使用輔具，社會局會持續訪視關懷，勸導外出使用輔具以維安全。