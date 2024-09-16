青春版《牡丹亭》廿載春色依舊 　白先勇重返北大分享創作感悟

▲ 台灣知名作家白先勇新書《牡丹花開二十年——青春版牡丹亭與崑曲復興》在北京首發 。（圖／翻攝 看台海）

記者任以芳／北京報導

台灣知名作家白先勇新書《牡丹花開二十年——青春版牡丹亭與崑曲復興》在北京首發。白先勇也與現場及線上讀者分享了崑曲青春版《牡丹亭》的創作過程與感悟，他說，「這本書很重，記載了二十年來青春版《牡丹亭》的演出史。」

北京大學藝術學院昨15日舉行座談會，台灣作家白先勇也分享當年製作的青春版《牡丹亭》來龍去派，以及在兩岸三地首演的盛況。

2001年，崑曲被聯合國教科文組織列入首批「人類口述和非物質遺產代表作」，在白先勇看來，這正詮釋了「民族的就是世界的」。崑曲是以最美的形式表現中國人最深的感情。

白先勇談起，起初打造該戲，原因之一便是憂心崑曲觀眾老化，不忍崑曲「式微」，決心「做一齣戲」傳承經典。

2004年，白先勇擔任總製作人兼藝術總監，與台灣、大陸、香港的文化及戲曲界精英聯手創作的崑曲大戲青春版《牡丹亭》首次在台北登場受到好評。後來先到大陸蘇州首演也一炮而紅，次年來到北大更加轟動。累積至今，這部戲演了500多場，培養了大批學生觀眾。

▲青春版《牡丹亭》 9月14日首演20週年慶演走進北京大學。（圖／翻攝 看台海）

時隔20年，今年3月，該戲原班人馬回到台灣舉辦20週年慶演，吸引大批新舊觀眾觀賞。青春版《牡丹亭》也第五次來到北大，本月14日晚間上演出盛況依舊。清華大學藝術教育中心主任趙洪座談時說，這部戲拉近了古老戲曲藝術和青年的距離，讓唯美的才子佳人和不朽的愛情故事與青年“撞了滿懷”。

如今，青春版《牡丹亭》的演員已從青澀走向成熟，演技唱功“到了最好的時候”。白先勇一直告誡他們，一定要懷著使命感，把從老師身上學來的崑曲技藝傳承下去。

青春版《牡丹亭》劇照白先勇撒下的種子，在兩岸年輕人心中滋長。20年光陰流轉，最初的大學生觀眾已至中年，但青春版《牡丹亭》依然吸引著一批又一批年輕人。在白先勇看來，這是一種人們對中華傳統文化的集體覺醒。

